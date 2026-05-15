Bergerot pide a Ayuso que se siente con las educadoras infantiles en huelga y reivindica el modelo de Manuela Carmena

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se reúna con las trabajadoras de las escuelas infantiles desde el pasado 7 de abril en huelga y garantice "dignidad laboral y salarial" para el sector.

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles en el Día de San Isidro, Bergerot ha celebrado que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, se vaya a reunir el próximo jueves con las trabajadoras y ha pedido implicación directa de Ayuso. "La señora Ayuso debería sentarse también con ellas, si es que se le ha pasado el jet lag", ha ironizado.

Bergerot ha reivindicado además el modelo de escuelas infantiles impulsado por la exalcaldesa Manuela Carmena en la capital y ha asegurado que debe extenderse al conjunto de la región. "Ese modelo en el que se fijó una pareja educativa que ni siquiera Almeida se ha atrevido a desmontar es el modelo que reclamamos para toda la Comunidad de Madrid", ha señalado.

La portavoz de Más Madrid ha apostado así por una educación infantil "universal", basada en la "innovación pedagógica" y en garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras.