El Beti Jai abre este martes la reserva de entradas para su exhibición de pelota vasca de octubre

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para asistir a la nueva exhibición de pelota vasca que acogerá el frontón Beti Jai de Madrid los próximos 3 y 4 de octubre estarán disponibles para su reserva desde las 10 horas de este martes, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La actividad será gratuita y las localidades podrán reservarse a través de la web (https://betijai.reservaspatrimonio.es/). El público podrá elegir entre las diferentes sesiones programadas durante las dos jornadas, con encuentros a las 10.30, 12, 17 y 18.30 horas.

La exhibición, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Federación Madrileña de Pelota, reunirá a jugadores procedentes mayoritariamente de la Comunidad de Madrid para disputar un total de ocho partidos de pelota mano y frontenis.

Los encuentros corresponderán a las modalidades de frontón de 36 y 30 metros, dos de las especialidades que actualmente puede albergar este histórico recinto madrileño.

EL BETI JAI Y LA PELOTA VASCA

La iniciativa permitirá volver a poner en el centro de la actividad del Beti Jai uno de los deportes tradicionales que estuvieron ligados a la historia del recinto. La pelota vasca nació a mediados del siglo XVIII y los frontones llegaron a convertirse en espacios de encuentro y convivencia en numerosos pueblos y ciudades españolas.

El Beti Jai, declarado Bien de Interés Cultural, constituye uno de los principales ejemplos de este patrimonio deportivo en Madrid. La exhibición busca recuperar parte de la tradición vinculada al edificio y acercar la pelota vasca a madrileños y visitantes.

El histórico frontón, situado en la calle Marqués de Riscal, 7, mantiene de este modo la memoria de la afición a este deporte que tuvo especial presencia en la capital a finales del siglo XIX.