Las bibliotecas municipales de Madrid abren este martes la inscripción para los talleres gratuitos del 2026-2027

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MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid abrirán este martes el plazo de inscripción para los talleres gratuitos del curso 2026-2027, con actividades anuales para adultos y menores y varios monográficos intensivos que se impartirán en octubre, ha recordado el Consistorio en la red social 'X'.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de septiembre, ambos días incluidos. Durante la inscripción se mostrarán las bibliotecas participantes, los días y horarios disponibles y, en las actividades infantiles, las edades a las que se dirige cada grupo.

Cada persona podrá inscribirse en un único taller por modalidad. El 16 de septiembre se celebrará un sorteo para determinar la letra a partir de la cual comenzará la selección de participantes y, posteriormente, cada biblioteca comunicará la adjudicación de las plazas y la fecha de inicio de las actividades.

La programación para adultos incluye clubes de lectura, tertulias en inglés, francés o portugués y talleres de creación literaria, poesía, cómic y ajedrez.

Los clubes reunirán periódicamente a grupos de hasta 15 personas para comentar una obra y analizar su estilo, personajes, trama y contexto histórico y social. Podrán ser de carácter general o estar especializados en un género concreto, como la novela negra.

Las tertulias en idiomas estarán dirigidas por un moderador y buscarán mejorar la expresión oral mediante conversaciones sobre asuntos culturales, artísticos y literarios. Se celebrarán semanalmente, tendrán una duración de 60 minutos y admitirán un máximo de 15 participantes.

Los talleres de creación literaria y poesía se desarrollarán cada dos semanas en sesiones de 90 minutos. Los primeros abordarán aspectos como la estructura, el ritmo, los personajes y la trama, mientras que los segundos combinarán el estudio del lenguaje poético con la escritura de textos.

La oferta para adultos se completa con talleres de cómic y ajedrez. Este último dispondrá de niveles de iniciación y avanzado y se centrará tanto en el aprendizaje como en el perfeccionamiento del juego.

ACTIVIDADES PARA MENORES

Por su parte, los menores podrán participar en clubes de lectura y talleres de tertulia en inglés, cómic y ajedrez, todos ellos adaptados a las edades y necesidades de los distintos grupos.

Los clubes de lectura estarán dirigidos a niños de 9 a 12 años y combinarán las lecturas con preguntas, juegos de comprensión, mapas de personajes y actividades creativas.

Las tertulias en inglés, para participantes de 8 a 12 años, utilizarán juegos, imágenes, dramatizaciones y pequeños retos comunicativos para reforzar la comprensión, la pronunciación y la confianza a la hora de expresarse.

De su lado, los talleres infantiles de cómic se organizarán en grupos con diferentes franjas de edad, entre los 8 y los 17 años, y trabajarán el dibujo expresivo, la creación de personajes, los escenarios y la narración visual.

El programa de ajedrez, con nivel de iniciación y abierto a menores de hasta 17 años, abordará progresivamente el conocimiento del tablero, los movimientos de las piezas, el jaque mate y los principios básicos del juego.

MONOGRÁFICOS INTENSIVOS EN OCTUBRE

La programación incorpora además cinco talleres monográficos para adultos que se impartirán durante octubre. Cada uno constará de cuatro sesiones de 90 minutos y tendrá un máximo de 15 participantes.

La oferta incluye alfabetización para mejorar el manejo de tabletas y teléfonos móviles; cine, con un recorrido por su historia, géneros y lenguaje; y tertulias de filosofía orientadas al diálogo y la reflexión crítica.

También se impartirán un taller sobre la historia y el arte de Madrid, desde los orígenes del núcleo urbano hasta la actualidad, y otro de psicología y crecimiento personal dedicado al autoconocimiento y la gestión de las emociones.