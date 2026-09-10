Las bibliotecas municipales de Madrid superan los 1,3 millones de visitas hasta junio, un 4% más

Archivo - Interior de la librería Rafael Alberti, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas municipales de Madrid registraron 1.338.000 visitas durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento de algo más del 4% respecto al mismo periodo de 2025.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que el aumento de las visitas se ha traducido en 832.000 préstamos y en un crecimiento del número de usuarios, tanto presenciales como digitales.

Además, durante los seis primeros meses del año, las personas con carné de biblioteca rozaron las 600.000, mientras que los usuarios activos en Internet aumentaron un 3% en comparación con 2025.

Los datos muestran que el lunes es el día de la semana en el que se realiza un mayor número absoluto de préstamos. Sin embargo, es durante el fin de semana cuando se registra una mayor cantidad de préstamos por hora.

MÁS ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES

El balance correspondiente al segundo trimestre de 2026 también refleja una ampliación de la programación de las bibliotecas y un incremento de la participación ciudadana, según ha explicado Sanz.

En concreto, las bibliotecas organizaron un 3,4% más de actividades que en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el número de asistentes a estas propuestas creció un 4%.

La vicealcaldesa ha señalado que estos datos confirman la "evolución positiva" y el crecimiento anual tanto del uso de las bibliotecas municipales como de los servicios que ofrecen.

Entre 2022 y 2025, el número de visitas aumentó un 40%, mientras que los préstamos crecieron más de un 26%. En ese mismo periodo, las actividades programadas se incrementaron un 39% y la asistencia a ellas lo hizo un 56%. El número de carnés de usuario también avanzó un 10%.

MÁS DE 364.000 EJEMPLARES NUEVOS DESDE 2022

Desde 2022, el Ayuntamiento ha destinado más de 5,5 millones de euros a la adquisición de fondos bibliográficos. Esta inversión ha permitido incorporar más de 364.000 ejemplares a la red de bibliotecas municipales.

Madrid cuenta actualmente con 35 bibliotecas públicas municipales en funcionamiento, tras la apertura de la Francisco Umbral, en Villaverde, y la más reciente de la Benjamín Palencia, en Villa de Vallecas.

El Gobierno municipal prevé sumar otras dos bibliotecas a la red durante 2026 y dos más en 2027, con el objetivo de responder a la creciente demanda que están experimentando estos servicios en la ciudad.