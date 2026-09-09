Bicimad bate récord de usos con más de 85.000 en la jornada gratuita del martes por la 'vuelta al cole'

Archivo - Punto de bicimad, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bicimad, el servicio municipal de bicicletas de la ciudad de Madrid, batió récord de usos este martes con más de 85.000 durante esta jornada que fue gratuita por el inicio del curso escolar y la vuelta para muchos madrileños al trabajo.

Así lo ha señalado a través de redes sociales el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha informado de que se trata de un récord histórico con 85.882 usos.

"Lo hemos vuelto a hacer. Bicimad vuelve a batir récord de usos con la medida de gratuidad que hemos activado con motivo de la vuelta a la normalidad en septiembre", ha afirmado en redes sociales.

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) y en bicimad volvieron a ser gratuitos coincidiendo con el regreso a la actividad escolar. Durante el lunes y martes, entre las 00 y las 23.59 horas, viajar en cualquiera de los autobuses municipales fue gratuito, excepto en la línea Exprés Aeropuerto.

Bicimad se sumó de nuevo a esta iniciativa con desplazamientos gratuitos de hasta 30 minutos. El sistema público de bicicleta eléctrica dispone de 683 estaciones y 8.385 bicicletas distribuidas en los 21 distritos de la ciudad.