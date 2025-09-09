Bicimad batió ayer su récord histórico con más de 66.000 viajes por la vuelta al cole y el retorno del verano

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bicimad batió este lunes su récord histórico con más de 66.000 viajes en un solo día impulsado por la gratuidad del servicio ante la vuelta a las aulas y el retorno al trabajo de aquellos que aún estaban de vacaciones de verano.

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en sus redes sociales, donde ha celebrado la cifra y ha destacado que se viva "en el distrito que se viva" se tiene acceso a este servicio. "Políticas al servicio de los madrileños", ha remarcado.

Precisamente este lunes Bicimad fue gratuito, como los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), medida que se ha repetido también este martes.

En el caso de Bicimad la gratuidad cubría los viajes de hasta 30 minutos. El servicio cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. En la anterior jornada de gratuidad (22 y 23 de abril) más de 39.400 usuarios con el contrato básico se beneficiaron de la medida.