Bicimad podría llegar a Pozuelo en primavera con ordenanza que permite expandirlo a municipios limítrofes interesados

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bicimad podría llegar a Pozuelo "en marzo o abril", cuando se apruebe la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible que incluye la supresión de la limitación de la regulación del servicio municipal de bicicleta eléctrica de alquiler a las calles del término municipal de Madrid para que pueda extenderse a municipios limítrofes interesados, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar bicimad en sus calles. Este punto introducido en la ordenanza se incorpora "para tener seguridad jurídica con la ampliación de Pozuelo", ha explicado Carabante.

"Dijimos cuando anunciamos la ampliación de bicimad a Pozuelo que si hay algún otro municipio que se quiere adherir al sistema será bienvenido, primero porque se beneficia la ciudad de Madrid dado que los ciudadanos utilizan un sistema de movilidad sostenible y porque a los vecinos de Madrid no les cuesta dinero esa ampliación".

Y es que la inversión y el mantenimiento de ese sistema lo paga el Ayuntamiento donde vaya. En Pozuelo se están ejecutando las obras de las bases de bicimad. "A lo largo de marzo o abril, con ocasión de la aprobación de la ordenanza, podría ya estar implantado", ha apuntado el delegado, que ha subrayado que ya cuentan con todos los permisos, las ubicaciones están consensuadas y la obra está casi finalizada en más de la mitad.

Desde su puesta en marcha, la red de bicimad ha pasado de 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí y una flota de 1.560 bicicletas a 630 estaciones y 7.735 bicis repartidas por los 21 distritos de la ciudad y un sistema completamente renovado en marzo de 2023. El número de usuarios ha llegado a registrar un récord de usos en septiembre pasado con 66.000 viajes diarios.