Bicimad sumará 19 nuevas estaciones y llegará por primera vez a El Cañaveral

Estarán situadas en Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villaverde

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sistema de bicicleta pública eléctrica del Ayuntamiento de Madrid, bicimad, contará a partir de este martes con 19 nuevas estaciones distribuidas en seis distritos, cinco de ellas en Puente de Vallecas, y llegará por primera vez a El Cañaveral, emplazamiento del distrito de Vicálvaro donde todavía no estaba presente.

En Fuencarral-El Pardo se situará una nueva estación; en Moncloa-Aravaca, cuatro nuevas estaciones; Puente de Vallecas contará con cinco nuevas estaciones; en San Blas-Canillejas se pondrán en marcha tres nuevas estaciones; Vicálvaro, por su parte, dispondrá de cuatro nuevas estaciones y Villaverde de dos, han avanzado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Además, estas nuevas estaciones se ubicarán en los barrios de Ciudad Universitaria, Entrevías, Los Ángeles, Peñagrande, Rejas, San Cristóbal y Valdezarza. A fin de dar cobertura a las nuevas estaciones, el servicio también pondrá en circulación 235 nuevas bicicletas.

Este nuevo plan de ampliación, cuyas obras comenzaron el pasado mes de agosto, permitirá disponer de un total de 630 estaciones y de una flota de 7.735 bicicletas presentes en los 21 distritos de la capital. Esta nueva fase de expansión ha contado con financiación procedente de los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

NUEVAS UBICACIONES

Las ubicaciones han sido escogidas con la finalidad de densificar zonas donde ya estaba presente el servicio y cuyo perfil de demanda indica la conveniencia de reforzar el sistema, y dar cobertura a nuevas zonas o localizaciones no cubiertas con anterioridad. Además, se han tenido también en cuenta distintas peticiones de las Juntas Municipales de Distrito para emplazar estas nuevas estaciones.

Como líneas principales de actuación destacan la llegada de bicimad a El Cañaveral, donde las cuatro estaciones nuevas aspiran a facilitar la movilidad en el barrio, así como su conexión con la red municipal de buses.

Por otro lado, también se ha puesto el foco en ampliar y completar la presencia de bicimad en el entorno de Ciudad Universitaria con dos nuevas estaciones que dan servicio a facultades como Informática o las de la UNED. En Entrevías, concretamente, la presencia de bicimad crece de forma significativa con la llegada de cinco nuevas estaciones al oeste del barrio.

En el barrio de Rejas habrá tres nuevas estaciones, dos de ellas en la Colonia Fin de semana. Asimismo, en Villaverde habrá dos nuevas estaciones que permitirán densificar el área y conectar el sistema con la estación de cercanías de San Cristóbal de los Ángeles.

Finalmente, las dos estaciones de Valdezarza y la de Peñagrande tienen la misión de fortalecer la red por el perfil de demanda que existe en esas zonas, así como de facilitar el acceso a servicios y otros modos de transporte.

Las nuevas estaciones estarán situadas en los siguientes emplazamientos: c/ Rosalía de Castro, 1 (Fuencarral-El Pardo, Peñagrande); Facultad de Informática (Moncloa-Aravaca Ciudad Universitaria); Biblioteca central de la UNED (Moncloa-Aravaca Ciudad Universitaria); Avenida de Juan Andrés, 21 (Moncloa-Aravaca, Valdezarza); c/ Alcalde Martín de Alzaga, 11 (Moncloa-Aravaca, Valdezarza); Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas, Entrevías); c/Cazorla, 79 (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ Montiel, 27 (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ Sierra de Albarracín, 2 (Puente de Vallecas, Entrevías); Centro Deportivo Municipal de Entrevías (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ de Arcaute, 13 (San Blas-Canillejas, Rejas); Avenida de Fermina Sevillano, 23 (San Blas-Canillejas, Rejas); c/ de Febrero, 4 (San Blas-Canillejas, Rejas); Avenida Blas de Lezo, 33 (Vicálvaro, El Cañaveral); Avenida de Miguel Delibes, 49 esquina c/ Humildad (Vicálvaro, El Cañaveral); Avenida Victoria Kent, 9 esquina c/ Mario Moreno Cantinflas (Vicálvaro, El Cañaveral); c/ Alcalde Andrés Madrid Dávila, 92 (Vicálvaro, El Cañaveral); c/ Eduardo Barreiros frente al 110 (Villaverde, Los Ángeles) y c/ Paterna, 55 (Villaverde, San Cristóbal).

El sistema, que nació en 2014 y ya se ha consolidado como una pieza clave de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, ha experimentado en este tiempo tres grandes ampliaciones que han permitido ir dando cobertura a toda la ciudad: bicimad se inició con una flota de 1.560 bicicletas y 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí.

Solo un año después, en 2015, el servicio se amplió con 42 nuevas estaciones y 468 bicicletas y llegó a los distritos de Chamartín y Tetuán. Entre 2019 y 2020, bicimad volvió a crecer con 90 estaciones y 936 bicicletas más y alcanzó, por primera vez, siete nuevos distritos fuera de la M-30 (Carabanchel, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas y Usera).

En 2023 culminó la mayor expansión hasta la actualidad: el sistema creció hasta llegar a los 21 distritos de la ciudad con 611 estaciones y la flota aumentó hasta alcanzar las 7.500 bicicletas en circulación.