Los bomberos apuntan a que el incendio en la nave de Torrejón donde murió Esther pudo ser provocado

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la extinción del incendio declarado en una nave okupada de Torrejón de Ardoz, en el que murió Esther y un amigo, han apuntado a un posible origen provocado del fuego, dada su gran virulencia y la presencia de varios focos en distintas plantas del inmueble.

El juicio por estos hechos ocurridos el 20 de agosto de 2022 se ha retomado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración de agentes de la Policía Científica y de los bomberos que participaron en el operativo.

En el caso resulta clave despejar ante el jurado popular si el incendio fue intencionado, ya que no existe prueba directa sobre este extremo y su acreditación es determinante para sustentar una eventual condena por doble asesinato. El crimen es calificado de machista al figurar entre los tres acusados la pareja de una de las víctimas.

Durante su declaración, el jefe del operativo de bomberos ha explicado que el incendio estaba muy generalizado y presentaba una elevada virulencia, con una combustibilidad especialmente intensa que dificultaba su extinción debido a la gran carga de fuego existente en el interior.

Respecto al origen del fuego, ha precisado que su determinación corresponde a la investigación policial y que los bomberos no pueden establecerlo con certeza. Cuando llegaron al lugar, el incendio llevaba aproximadamente media hora activo y no pudo confirmarse la presencia de sustancias acelerantes.

No obstante, sí les llamó la atención la magnitud de la carga de fuego, ya que resulta "poco probable que el volumen de ropa existente en el interior pudiera generar por sí solo una combustión de tal intensidad".

En su opinión, esa carga sería más propia de materiales altamente combustibles asociados a líquidos inflamables o elementos similares. Sin embargo, no se halló madera u otros materiales que justificaran ese comportamiento, por lo que no se descarta la posible presencia de algún líquido inflamable.

TRES FOCOS DE FUEGO

Otro efectivo ha señalado que se detectaron al menos tres focos de fuego en diferentes plantas del inmueble, circunstancia que refuerza la hipótesis de un origen intencionado. "Tantos focos y con esa virulencia, de forma natural no es posible", ha aseverado añadiendo que, a su juicio, el incendio pudo ser provocado.

También ha comparecido un agente de Policía Científica encargado de la inspección, quien ha explicado que procedió a la identificación de los fallecidos, localizados al fondo de la planta superior de la nave. La joven se encontraba agazapada bajo una mesa, como si hubiera intentado refugiarse del fuego.

El agente realizó un reportaje fotográfico completo del lugar, indicando que los cuerpos no presentaban golpes ni signos adicionales de violencia. A su juicio, todo apunta a que las víctimas estaban dormidas y fueron sorprendidas por el incendio, con las escaleras ya en llamas cuando intentaron reaccionar.

Asimismo, intervino en la recogida de vestigios en dependencias policiales y levantó inicialmente acta como incendio fortuito, ya que en ese momento no se podía determinar si el fuego había sido provocado.

En la sesión de ayer, la madre de Esther relató los presuntos malos tratos que sufría su hija a manos de su pareja y principal acusado con amenazas de que la iba a matar un día.

Los acusados afrontan una petición de pena de 60 y 55 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de incendio. En el caso de la pareja de la víctima, se reclama que se le apliquen las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.

La Comunidad de Madrid está personada en el procedimiento como acusación popular. Esta parte solicita para los tres procesados una condena de prisión permanente revisable al tratarse de un crimen machista.

INCENDIO EN UNA NAVE OKUPADA

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.

El principal acusado permanece en prisión provisional desde septiembre de 2022, medida que fue prorrogada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz en 2024.

El Ministerio Público también reclama indemnizaciones por daños morales a los familiares de las víctimas --100.000 euros para cada progenitor y 30.000 para cada hermano--, así como compensaciones económicas por los daños materiales en la nave industrial.