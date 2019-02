Bomberos, "asombrados" por la reunión convocada mañana por Barbero, piden hablar directamente con Carmena

Publicado 21/02/2019 18:22:04 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Bomberos de CC.OO, mayoritario en el Cuerpo, han mostrado su sorpresa y "más absoluto estupor y perplejidad" ante la convocatoria recibida para mantener una reunión mañana viernes con el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero.

En una carta enviada hoy a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, firmada por el secretario de Organización de la sección sindical, David Gómez, señalan que llevan meses solicitando una reunión con Barbero para tratar temas importantes del servicio, pero siempre "ha hecho oídos sordos" a sus peticiones, por lo que la convocatoria para mañana a las 9 horas en la calle Príncipe de Vergara 140 les resulta "cuanto menos asombrosa".

De hecho, han recordado que en la Mesa Sectorial del 28 de diciembre le pidieron una reunión y no fue y luego otra el 4 de febrero para tratar la implantación de la jornada de las 35 horas, que acabó con el cese del director de Emergencias Madrid y del jefe de Bomberos y con la dimisión de la cúpula directiva de Bomberos, "uno de los peores escenarios de conflictividad vivida, deteriorando la imagen del Cuerpo y los miembros del mismo".

"Excelentísima alcaldesa, el concejal Barbero nos ha engañado reiteradamente, nos ha injuriado y menospreciado, se ha negado a reunirse con nosotros todo este tiempo y solo ahora, cuando atrapado por su desesperación y sus excusas sin fundamento e invenciones van a salir a la luz, quedando en evidencia la desidia y abandono a los que nos ha tenido sometidos, se está viendo obligado a retroceder de sus temerarios intenciones iniciales y adoptar posturas aparentemente más conciliadoras. Eso sí, previamente poniendo en tela de juicio e injuriando públicamente a representantes del sindicato", ha dicho.

Por todo ello, CCOO ha afirmado que no caerán de nuevo "en la trampa de los engaños y trucos" de Barbero porque "han perdido toda la confianza en él". "Suponemos que va a dar marcha atrás en muchas de sus maquinaciones ahora que está en juego su futuro político, si es que le queda alguno después del daño que está produciendo en la confianza y viabilidad de los servicios de seguridad y emergencias", han dicho.

De hecho, estos Bomberos han criticado que todavía no existe cobertura presupuestaria para cubrir las guardias extraordinarias necesarias para paliar la aplicación del Acuerdo Convenio general. "¿Quién se hará responsable cuando a partir del mes de junio nuestros compañeros no caben las guardias trabajadas? Nosotros, desde luego, no vamos a ser cómplices de tal irresponsabilidad", han aseverado.

El colectivo municipal de Bomberos se reunirá día 26 para decidir las acciones a tomar. "Nos debemos a nuestros compañeros y trabajamos con la ilusión de tener un servicio mejor para el Cuerpo y, sobre todo, para el ciudadano", han concluido en la misiva dirigida a la alcaldesa, a la que le solicitan una reunión para solucionar el conflicto.