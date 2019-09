Bomberos de la Comunidad realizaron más de 500 intervenciones en los municipios afectados por la tormenta

Publicado 16/09/2019 13:37:59 CET

VILLAR DEL OLMO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron más de 500 intervenciones en los municipios afectados por las tormentas, que cayeron "con una virulencia no prevista" desde la tarde del domingo hasta la mañana del lunes mientras que el 112 recibió un total de 600 llamadas.

La mayoría de ella consistieron en evacuar a algunas personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos y en desaguar viviendas, fundamentalmente en garajes y zonas bajas, según los datos facilitados por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, durante la visita que ha realizado, junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a Villar del Olmo, localidad afectada.

Según el consejero, llegaron a valorar movilizar a una unidad de la UME que se encontraba en la autonomía, a pesar de que la gran mayoría están en Murcia, pero al no ser necesarios los realojos desecharon esa posibilidad. En Villar del Olmo se llegó a habilitar un polideportivo para quien no pudiera acceder a la vivienda pero este no llegó a utilizarse.

"Gracias a los servicios de Bomberos de la Comunidad y con ayuda de algunos equipos del Ayuntamiento de Madrid se ha conseguido limitar al máximo las consecuencias de esta tormenta tan inesperada", ha remarcado.

Por el momento solo se puede hacer "una valoración visual" y en unos días se hará una de los daños. "Podemos decir que hay zonas anegadas con una extensión importante porque fue mucho lo que llovió y en muy poco tiempo", ha señalado.