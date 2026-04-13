Los Bomberos evitan que un incendio en una nave de reciclaje de cartón se extienda a una gasolinera en Alcalá de Henares

Un bombero de la Comunidad de Madrid atiende un incendio en una nave dedicada al reciclaje de cartón en Alcalá de Henares. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado evitar que un incendio declarado este lunes en una nave dedicada al reciclaje de cartón en Alcalá de Henares se propagara a una estación de servicio de gasolina cercana al lugar de los hechos.

El incendio se ha declarado sobre las 13.30 horas en la zona exterior de la nave, situada en la calle Perú del polígono industrial Azque de Alcalá de Henares. Hasta allí se han desplazado doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para cortar la propagación del fuego.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio ha consumido varios montones de cartón y papel prensado acumulado en el exterior de la nave, lo que ha provocado una gran columna de humo visible a kilómetros de distancia.

Por el momento no se tiene constancia de que haya afectación al interior de la nave. El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados, si bien se ha desplegado un dispositivo preventivo del Summa 112. Hasta el lugar también se ha desplazado la Policía Nacional y la Local.