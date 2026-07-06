Bomberos extinguen un incendio en la azotea de la Facultad de Derecho de la Complutense - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido este lunes un incendio declarado en la azotea de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

El fuego se ha iniciado en un cuarto de instalaciones de climatización y no ha dejado heridos, ha informado Emergencias Madrid.

También han sido desplegados agentes de la Policía Municipal para cortar un tramo de la avenida Complutense y una unidad de SAMUR-Protección Civil de manera preventiva.