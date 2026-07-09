Bomberos extinguen un incendio iniciado en las arizónicas de un chalet de Villanueva de la Cañada - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido la tarde de este jueves un incendio originado en las arizónicas de un chalet de Villanueva de la Cañana.

El fuego ha comenzado sobre las 15.50 horas en un chalet de la Avenida Metepec de la citada localidad, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Local, que han vertido cubos de agua en la zona. Inmediatamente, han llegado además los efectivos de Bomberos, que han logrado controlar el incendio.

Las llamas han afectado a las zonas comunes de vegetación y mobiliario de cuatro chalets contiguos. La rápida actuación de los efectivos de Bomberos ha evitado que las llamas llegaran a las viviendas.

También se ha personado un dispositivo en preventivo del Summa 112, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención, ya que ninguna persona ha resultado afectada.