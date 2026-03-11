Los Bomberos extinguen un incendio en una vivienda de Pozuelo de Alarcón

Un bomberi de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS MADRID 112

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio en una vivienda en Pozuelo de Alarcón, en el que no se han registrado heridos.

El fuego se ha producido este martes por la tarde en una edificio de la calle Terral. Según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se ha iniciado en el comedor de un apartamento y ha roto por la fachada, afectando a algunas viviendas contiguas.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones y dos unidades de jefatura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han llevado a cabo las labores de extinción y han revisado el bloque, que ha sido evacuado. Por su parte, la Policía Nacional investiga las causas de lo sucedido.