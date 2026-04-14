Bomberos forestales denuncian el "bloqueo" de Tragsa a un nuevo convenio y la "pasividad" de la Comunidad

Archivo - Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha denunciado que, tras "más de un año de conflicto sin avances y sin mejoras", la empresa pública Tragsa se mantiene en su "bloqueo" para negociar un nuevo convenio, mientras que la Comunidad de Madrid actúa "como si este conflicto no fuera con ella".

Los bomberos forestales han criticado en un comunicado que Tragsa "sigue negándose a negociar" a la par que "incumple" la Ley Básica de Bomberos Forestales y "vulnera la liberad sindical y el derecho de huelga". El comité de huelga incide en la gravedad del asunto, más aún cuando se trata de una empresa pública con "resultados millonarios".

Además de su crítica a Tragsa, el colectivo también ha centrado la mirada en la Comunidad de Madrid, titular del servicio y a quien reprocha que "no está ejerciendo presión alguna" sobre la empresa pública y "continúa actuando como si este conflicto no fuera con ella" con una "falta total de interlocución".

El comité de huelga ha aprovechado la ocasión para reprochar que el director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, José Javier Guijarro, "ni siquiera ha accedido a reunirse con los bomberos forestales" a pesar de que, dicen, llevan tres meses pidiendo estas reuniones. Guijarro asumió el puesto hace unos meses en sustitución de Pablo Cristobal.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press señalan que "al actual director general de Emergencias no le han pedido ninguna reunión", a la par que aprovecha para recordar que la negociación del convenio debe ser con la empresa pública Tragsa.

REIVINDICACIONES DURANTE MÁS DE UN AÑO DE HUELGA

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid iniciaron hace ya más de un año una huelga para demandar una mejora de sus condiciones. Estos trabajadores perciben en torno a 1.300 euros mensuales por apagar incendios, realizar labores preventivas en invierno y acudir a emergencias climáticas como inundaciones o danas.

Entre sus principales reivindicaciones está la de que Tragsa implemente un plan de protección frente a agentes cancerígenos, así como acabar con la temporalidad del servicio, que hace que hasta mayo en cada brigada se hayan perdido dos componentes de media. Los bomberos forestales representan casi la mitad del personal de guardia en campaña de alto riesgo.

Así las cosas, el comité de huelga viene exigiendo a Tragsa a lo largo de los últimos meses una negociación inmediata, mientras que a la Comunidad de Madrid le pide que "asuma su responsabilidad y deje de mirar hacia otro lado". "La huelga sigue porque el conflicto sigue", han remachado los bomberos forestales en su comunicado.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se ha manifestado recientemente a favor de llegar a un acuerdo que acabe con la huelga de los bomberos forestales antes del inicio de la temporada de alto riesgo de incendio.

Novillo ha defendido la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa "todas las herramientas y todo el presupuesto necesario" para que el nuevo encargo a Tragsa pueda cumplir con las demandas de los trabajadores.

Desde el Gobierno regional defienden que se ha permitido que "gran parte de la plantilla" pueda estar contratada durante todo el año, a la par que se ha incluido en el presupuesto del nuevo encargo la cantidad económica para cumplir con los pluses que piden los bomberos forestales.

"Vamos a seguir apoyando que se llegue a ese acuerdo porque su labor es fundamental y no podemos mantener esa huelga tantísimo tiempo", zanjó el consejero en declaraciones a la prensa durante el fin de semana en la localidad madrileña de Villamanta.