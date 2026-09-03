Bomberos forestales firman un nuevo acuerdo con Tragsa y levantan la huelga más de un año después

Archivo - Varios bomberos forestales protestan durante una concentración de efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid, frente al Ministerio de Hacienda, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España)- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid han firmado un nuevo acuerdo con la empresa pública Tragsa que recoge una serie de beneficios para los trabajadores, incluida una subida salarial, y con el que ponen fin a la huelga convocada hace ya más de un año.

Así lo ha confirmado el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales en su perfil en redes sociales, donde han destacado que se trata de una "victoria colectiva" que, gracias al "esfuerzo, sacrificio y unidad" conlleva una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.

Así, los Bomberos Forestales madrileños han conseguido dos complementos nuevos en nómina, que representan una subida salarial del 20%; así como el fin de la temporalidad al extender sus servicios a los doce meses del año y no solo a la temporada estival.

Además, el nuevo acuerdo con Tragsa incluye también mecanismos de conciliación y de protección frente a agentes cancerígenos, así como el compromiso de avanzar hacia una Ley Básica de Bomberos Forestales.

INSISTEN UNA GESTIÓN DIRECTA POR PARTA DE LA COMUNIDAD

Sin embargo, el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales mantiene como "reivindicación estratégica" la gestión directa del servicio por parte de la Comunidad de Madrid, y no a través de Tragsa, según se desprende de un comunicado del colectivo.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press insisten en que la gestión ya depende del Ejecuivo regional, que emplea Tragsa como "un medio propio" al igual que hace el Gobierno central y otras comunidades.

A pesar de todo, estas mismas fuentes insisten en que "esa reivindicación podrá ser estudiada a futuro", si bien actualmente la Comunidad de Madrid está "muy satisfecha" con el acuerdo y recuerda que hizo un "gran esfuerzo" modificando el encargo a Tragsa el pasado enero para incluir mejoras de las que ya gozan los trabajadores.

"Lo tienen más que merecido por la gran entrega y profesionalidad que han demostrado estos años y este verano especialmente, enfrentándose al peor incendio de la historia de la región", han señalado desde la Consejería.

OTRAS DEMANDAS QUE ESPERAN CONSEGUIR SIN "REABRIR EL CONFLICTO"

En este sentido, incluyen en su listado de demandas sin satisfacer el reconocimiento de los complementos sobre peligrosidad, penosiddad, toxicidad, disponibilidad y antigüedad, entre otros, si bien es cierto que confían en que no sea necesario "reabrir un nuevo conflicto" para conseguir estos avances.

Con este acuerdo se pone fin a una huelga que comenzó hace más de un año, a mediados de julio de 2025, aunque las primeras manifestaciones y movilizaciones se llevaron a cabo ya en febrero de aquel año. Durante este tiempo, los Bomberos Forestales han mantenido una "posición firme" contra la "precariedad" en un "servicio esencial" de protección de los montes y la población.

UNA "VICTORIA COLECTIVA" UN AÑO DESPUÉS

Desde el Comité de Huelga han celebrado que este acuerdo constituye "una victoria colectiva" para unos trabajadores que durante más de un año han defendido sus reivindicaciones "con una enorme determinación". "Nada de lo conseguido habría sido posible sin una plantilla organizada, unida y convencida de la justicia de sus reivindicaciones", apuntan.

Así, desde el colectivo destacan que durante este tiempo los profesionales han tenido que compatibilizar su responsabilidad laboral en un servicio esencial, especialmente en los periodos de mayor riesgo de incendios, con una movilización enfocada en defender unas condiciones de trabajo "dignas" y un "mejor" modelo de servicio.

"Lo conseguido no ha sido una concesión gratuita. Es fruto de más de un año de huelga, movilización, esfuerzo, sacrificio y resistencia colectiva de una plantilla que decidió no resignarse", han remachado desde el Comité de Huelga.