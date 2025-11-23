Bomberos y el GERA rescatan a dos escaladores atrapados en una placa de granito en La Pedriza

Archivo - El GERA rescata a un escalador herido en La Pedriza - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID 112 - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales han rescatado este domingo a dos escaladores atrapados en una placa de granito en La Pedriza, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

El suceso ha tenido lugar durante la tarde de hoy. En concreto, ambos escaladores se habían quedado enriscados entre el Hueso y el Laberinto.

Tal y como ha trasladado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, los auxiliados no están heridos y han sido acompañados por el equipo de rescate a su vehículo.