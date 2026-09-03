Bomberos de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en una nave de trasteros en el Polígono de Marconi

Bomberos de Madrid en un incendio en una nave en el polígono Marconi de Villaverde - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid trabajan en la extinción de un incendio declarado este mediodía en una nave de trasteros ubicada en el Polígono de Marconi, en el distrito madrileño de Villaverde, según informa Emergencias Madrid.

El incendio se ha originado sobre las 12 horas en la calle San Erasmo, que ha sido cortada por la Policía Municipal. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado once dotaciones de Bomberos, que trabajan actualmente en la extinción.

El fuego ha roto por la fachada de la nave y ha provocado una gran columna de humo. Hasta el lugar se ha trasladado también un dispositivo de Samur-Protección Civil con carácter preventivo, si bien no se han registro heridos.