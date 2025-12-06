Bomberos rescatan a 19 personas atrapadas en un edificio de Vallecas por un incendio en el cuarto de contadores - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Madrid han rescatado este sábado a 19 personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas tras declararse un incendio en la Avenida de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas.

El fuego se originó en torno a las 05.00 horas en la planta baja del inmueble, en el cuarto de contadores, donde había una cama, según ha informado Emergencias Madrid.

A su llegada, los efectivos sofocaron rápidamente las llamas pero su ubicación, muy cerca de la única puerta de entrada y salida al edificio, dificultó los rescates a través de la escalera por el humo. En total se han rescatado a 19 personas, 9 de ellas por fachada.

Hasta el lugar también se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil y han atendido a los 19 vecinos del edificio por inhalación de humo, entre los que se incluían tres menores de edad, todos ellos de carácter leve y dados de alta en el lugar.

En este operativo han participado, junto a los bomberos de la capital, agentes de la Policía Municipal y Policía Nacional. Por su parte, Samur Social ha realojado a 8 residentes de este edificio.