Los bomberos rescatan a un teckel atrapado en un desagüe a seis metros de profundidad en Majadahonda

Bomberos de la Comunidad de Madrid limpian a un perro tras rescatarle de un desagüe en Majadahonda - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 17:53
MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado rescatar a un perro de la raza teckel que se había quedado atrapado en un desagüe a seis metros de profundidad en la localidad madrileña de Majadahonda.

Los bomberos, en colaboración con el Servicio de Emergencias de Majadahonda (SERMAJ), han logrado acceder hasta el animal a través de una alcantarilla, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los profesionales han tratado de acceder rescatar al animal inicialmente con un lazo de captura, si bien uno de los bomberos ha tenido que descender por la alcantarilla para recuperar a 'Brownie'.

