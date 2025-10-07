Bomberos trabajan para evitar el colapso de la fachada de Hileras mientras que el desescombro se extenderá días

Una lona de obras en el edificio que se ha derrumbado, en la zona de Ópera - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan para evitar el colapso de la fachada de Hileras 6, en estos momentos "inestable", mientras que las labores de desemcombro en el interior del inmueble previsiblente se extenderá durante días, ha informado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la 'zona cero' del siniestro.

Sanz ha concreto que son tres personas las heridas, dos de ellas de levedad y que no han requerido traslado. El tercero sí lo ha necesitado por la fractura de miembro inferior. La preocupación se centra en "las cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer", según los datos aportados por la empresa de rehabilitación.

"Estamos ante un edificio que está en obras, completamente en obras, de arriba a abajo y, por lo tanto, pudiéramos pensar que tuviera algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer cualquier tipo de conjetura", ha indicado Sanz a la prensa.

Los edificios anexos al siniestrado se han desalojado para que los trabajos de bomberos se puedan hacer con las mejores garantías. "Esto no va a ser breve. Hablamos de muchas horas de trabajo por delante por parte de bomberos. Hablamos de mucho escombro porque lo que se ha producido es el derrumbe de los forjados superiores y ha ido colapsando hacia abajo. Se trata de un nivel de escombro muy importante y que va a durar bastante tiempo, no solo horas, probablemente algunos días", ha detallado la vicealcaldesa.