Bomberos trabajan en la extinción de un incendio de chabolas en Madrid

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de Bomberos de Madrid trabajan en las labores de extinción de varias chabolas de la calle Antonio de Cabezón, situada en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado una docena de dotaciones de Bomberos, que tratan de extinguir las llamas que afectan a infraviviendas y enseres acumulados.

Efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil se han trasladado hasta la zona con carácter preventivo, si bien por el momento no han tenido que atender a ningún herido, informa Emergencias Madrid.