Los brotes epidémicos aumentaron un 4,5% en la Comunidad en 2025, con la gripe disparando casos y hospitalizaciones

Archivo - Dos personas a su salida del Centro de Salud Las Cortes, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de brotes epidémicos en la Comunidad de Madrid creció un 4,5% en 2025, hasta sumar 442 episodios, con los de gastroenteritis aguda (GEA) de origen no alimentario como los más frecuentes y con especial protagonismo de los relacionados con la gripe, que multiplicaron por casi seis los casos asociados y por seis las hospitalizaciones respecto al año anterior.

Pese a este incremento en el número de brotes, la cifra de casos asociados a los mismos cayó un 28,4%, hasta los 7.196, según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Salud Pública, recogidos por Europa Press.

El pasado año se registraron un total de 574 ingresos hospitalarios, con un importante repunte del 149,6% respecto al año previo. Además, se contabilizaron 26 fallecimientos.

Estos datos suponen una incidencia global anual de 6,21 brotes por 100.000 habitantes, una tasa de casos asociados de 101,15 por 100.000 habitantes y una proporción de ingresos del 8% respecto al total de casos.

Los brotes relacionados con establecimientos de restauración, instituciones o grupos colectivos han sumado en total 362 brotes, el 81,9% del total, una cifra similar a la del año anterior. Por su lado, los brotes de ámbito familiar o del entorno privado han aumentado un 48,1%, hasta alcanzar los 80.

El número de casos y el número de ingresos también han aumentado en los brotes familiares (17,4% y 75,4%, respectivamente). Los casos asociados a brotes colectivos han pasado de 9.885 en 2024 a 6.994 en 2025 (-29,2%), y las hospitalizaciones de 161 a 453 (181,4% más en 2025).

NO ALIMENTARIO

Los brotes de gastroenteritis aguda de origen no alimentario se situaron a la cabeza con 121, el 27,4% del total, aunque con una caída del 20,4% respecto al año previo (31 menos), según los datos recogidos por Europa Press. La incidencia ha sido de 1,70 por 100.000 habitantes.

En total dejaron 4.080 casos asociados, lo que supone una caída del 40,7% con respecto a 2024 (-2.795) y representa el 56,7% del total. El número de ingresos fue de 49, con tres más que el año previo y una proporción de hospitalizaciones del 1,2% de los casos. Además, se notificaron dos fallecimientos, ambos en residencias de personas mayores, uno por broncoaspiración en una persona encamada con alta dependencia y otro por reagudización de procesos subyacentes.

Por colectivo, los brotes en residencias y centros para personas mayores han sido, con diferencia, los más notificados, con 103, el 85,1% del total. También son los que han presentado un mayor número de casos asociados, 3.852 (94,4% del total), y de hospitalizaciones, con 40 (el 81,6%).

No obstante, han sido los que más han descendido respecto a 2024, con una caída del 22,6% en el número de brotes (30 menos) y una bajada del 40,3% en el de casos (-2.603).

Los brotes ocurridos en otoño-invierno han supuesto el 77,7% del total. En cuanto al agente etiológico (virus, bacteria, hongo, parásito, prión), el agente causal más frecuente han sido los virus, especialmente norovirus, que estuvo detrás del 90,2% de los brotes con confirmación microbiológica y del 45,5% del total de los brotes de gastroenteritis aguda de origen no alimentario.

Estos últimos han ocurrido mayoritariamente en residencias de personas mayores (48 brotes), seguidos de los que han afectado a residencias para personas con discapacidad (4 brotes).

ORIGEN ALIMENTARIO

Por otro lado, los brotes de origen alimentario subieron hasta los 101, un 2% más respecto al año previo. Esto supone una incidencia de 1,40 brotes por 100.000 habitantes.

El número de casos asociados fue de 1.219, con una caída en su conjunto de un 20%, y se registraron 49 ingresos, el 4% del total. Aunque crecen un 14% las hospitalizaciones, no se ha registrado ningún fallecido, frente a los dos contabilizados un año antes.

El 67,35% del total de casos, con 821 afectados, procedieron de 12 brotes con al menos 20 positivos en cada uno, todos ellos relacionados con alimentos elaborados o consumidos en comedores colectivos, destacando los centros educativos (cinco brotes).

Los brotes de origen alimentario en establecimientos de restauración han sido los más frecuentes, con 70 brotes (el 69,3% del total). Le siguieron los brotes en domicilios o lugares particulares, con 14 brotes (el 13,9%) y los de colectivos escolares, con seis brotes (el 5,9%).

El mayor número total de casos ha ocurrido en centros escolares, con 382, el 31,3% del total. Por su lado, casi todas las hospitalizaciones han sido en establecimientos de restauración (25 ingresos, el 51%) y en domicilios (21 ingresos, el 42,9%).

Los BOA en establecimientos de restauración han aumentado en número respecto al año previo un 18,6%, aunque con un descenso del 24,5% en el número total de casos asociados. En los domicilios particulares se ha observado un aumento en el número de brotes notificados y en los ingresos (16,7% y 50%, respectivamente), con un tercio menos de casos asociados.

También destaca el descenso en centros de personas mayores y en comedores de empresa. La mediana de casos por brote ha sido de 57 en centros educativos (32 en 2024) y de 3 en los brotes de establecimientos de restauración (también 3 en 2024) y en los domicilios particulares (3,5 en 2024).

Más de la mitad de los BOA (55,4%) y casi una cuarta parte de los casos (23,5%) ocurrieron en el municipio de Madrid, especialmente en los distritos de Chamberí (8 brotes), Centro y Salamanca (6 brotes cada uno).

En 39 brotes (38,6%) se confirmó el agente causal. El agente más frecuente entre los confirmados ha sido Salmonella (20), con el mayor número de casos (123) y de ingresos (45). Le siguen en frecuencia Campylobacter (5 BOA), S. aureus (4) y B. cereus y aminas biógenas (3 BOA cada uno).

En cuanto a los enfermos e ingresos generados, también ha sido Salmonella el agente más destacado, con cifras de 36,8% y 93,8%, respectivamente. Los brotes por norovirus y por aminas biógenas han destacado por la media de casos asociados: 32,5 y 12 casos por brote, respectivamente, en comparación con los brotes por Salmonella (4 casos de media), por S. aureus (3,5 casos) y por Campylobacter (3 casos).

INCIDENCIA DE LA GRIPE

Completan la lista otros 220 brotes de distintas enfermedades, que arrojaron un total de 1.897 casos y 476 ingresos. Entre ellos, destacan por número los brotes de gripe, con 79. Como consecuencia de los mismos, se han registrado 1.033 casos y 362 ingresos en 2025, el 35% del total.

En términos interanuales, los brotes de gripe pasaron de 17 a 79, lo que supone multiplicarse por 4,6; los casos asociados crecieron de 177 a 1.033, casi seis veces más; y las hospitalizaciones aumentaron de 60 a 362, seis veces más, según los datos consultados por Europa Press.

En este caso, además, se ha informado de 21 fallecimientos, registrados en 14 residencias de mayores y en dos residencias de personas con discapacidad. Esto supone triplicar las siete los decesos de un año antes.

Le siguen los brotes de escabiosis, con 47, que además han dejado 425 casos asociados y 65 ingresos (el 78,3% de ellos), y los de tuberculosis pulmonar, con 35 brotes que han dejado 83 casos. En este caso, se han contabilizado 65 ingresos hospitalarios y dos fallecidos ocurridos en domicilios particulares (en personas con factores de riesgo previos).

Tras ellos se han situado los brotes de hepatitis A, con un total de 30 episodios, que han dejado 62 casos y 42 ingresos (el 67,7% de los casos).

Otros brotes han sido de varicela (6 brotes con 42 casos), de escarlatina (3 brotes con 18 casos), de impétigo (3 brotes con 17 casos), de infección por virus respiratorio sincitial (2 brotes con 10 casos), de mpox (2 brotes con 6 casos) y un brote de legionelosis (2 casos) y de tularemia (2 casos). Además, se ha registrado un fallecido en un brote de legionelosis en una residencia de personas mayores.