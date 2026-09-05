Se buscan coristas: Leiva invita al público de sus conciertos en Madrid a formar parte de su próximo disco

Archivo - El cantante Leiva actúa durante su concierto en el Movistar Arena, a 21 de junio de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Leiva busca coristas entre el público de los cuatro conciertos de su 'Tour Gigante' que ofrecerá los días 8, 9, 29 y 30 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, para grabar sus voces e incorporarlas a una canción de su próximo disco.

El artista ha presentado la iniciativa bajo el lema 'Se buscan coristas' en un vídeo publicado en la red social 'X'. En él invita a los asistentes a aprenderse un breve estribillo y cantarlo todos juntos durante el espectáculo.

"Me gustaría registrar vuestras voces en un 'show' para que queden grabadas y conformen el coro de una canción del disco nuevo; que seáis el coro de una canción de mi disco nuevo", explica Leiva en la grabación.

El músico espera reunir varios miles de voces en cada una de las cuatro noches para conseguir un resultado multitudinario. "Con que seamos unos cuantos miles al día, ya vamos a tener un conjunto de voces muy guapo y un coro muy voluminoso para el disco", asegura.

UN ESTRIBILLO "MUY SENCILLO"

Para facilitar la participación, Leiva ha publicado en su página web (https://www.leivaweb.es/corosfindegira/) el fragmento de audio y la letra que deberán ensayar quienes quieran sumarse a la grabación.

El estribillo incluye los siguientes versos: "Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon. Por suerte, aún hay cosas que decir. Me falta valor para emprender el vuelo, como un pájaro y, simplemente, dejarnos ir".

El madrileño cierra el vídeo animando a sus seguidores a formar parte de una grabación que quedará como recuerdo de las últimas noches de la gira. "Ojalá os apetezca y os suméis. Nos vemos en el estribillo", concluye.

EL FINAL DE UNA GIRA ANTE MÁS DE 350.000 PERSONAS

Las cuatro actuaciones en el Movistar Arena forman parte de la recta final del 'Tour Gigante Fin de Gira', que comenzó en junio de 2025 y ha reunido desde entonces a más de 350.000 espectadores.

Leiva planteó esta despedida como una "ruta demoledora" integrada por doce conciertos en recintos emblemáticos. Después de las dos primeras citas madrileñas, los días 8 y 9, el artista actuará en Oviedo el 19 de septiembre antes de regresar a la capital para los espectáculos del 29 y el 30.

La última de estas actuaciones pondrá el broche definitivo a cerca de un año y medio de conciertos. Madrid tendrá así un protagonismo especial en la despedida del proyecto, con cuatro noches en el Movistar Arena y un coro formado por los propios seguidores del cantante.

Estos conciertos también antecederán al descanso temporal que Leiva ha decidido tomarse de los escenarios. El músico anunció el pasado mayo que, tras finalizar la gira, parará "por lo menos un par de años", aunque continuará trabajando en nuevas canciones.