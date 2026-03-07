El busto que homenajea a Clara Campoamor en la Plaza de la Guardia de Corps aparece vandalizado

Busto de Clara Campoamor en la Plaza de la Guardia de Corps (Madrid) - PSOE MADRID

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El busto que homenajea a la abogada Clara Campoamor en la plaza de Guardia de Corps de la capital, muy cerca del Centro Cultural Conde Duque, ha aparecido vandalizado con un líquido de color oscuro, presumiblemente pintura.

Así lo ha alertado este sábado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en un mensaje difundido en la red social 'X', en el que ha asegurado que, más allá de suponer un "ataque" contra el patrimonio de la ciudad, es "un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por la democracia".

El busto, encargado por el Ayuntamiento de Madrid al escultor Lucas Alcalde Lomas, fue inaugurado en 2006 con ocasión de la conmemoración de los 75 años de aprobación del sufragio femenino. La escultura, realizada en bronce sobre pedestal, refleja la efigie de esta escritora, política y defensora de los derechos de la mujer.

"Que ocurra a las puertas del 8M es un recordatorio de que nada de lo conseguido está garantizado. El feminismo ha abierto caminos de libertad que debemos proteger cada día", ha afirmado la socialista.

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento para movilizarse este domingo, Día Internacional de la Mujer. "Mañana es más importante que nunca llenar las calles de Madrid y de toda España de morado. Frente al odio y la intolerancia, más igualdad, más memoria y más feminismo", ha concluido.