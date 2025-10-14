Cae una banda de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en Rivas

Archivo - El furgón de la Guardia Civil - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil en el marco de la Operación 'Sanitatem' han desarticulado un grupo criminal formado por diez personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la Cañada Real, Rivas-Vaciamadrid y Estremera, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Gracias a la colaboración ciudadana, se tiene conocimiento a finales del año 2024 de una posible plantación de cannabis 'in door' en el Sector V de la Cañada Real Galiana perteneciente a la localidad de RivasVaciamadrid.

Una vez constatada la plantación de marihuana por los investigadores en el lugar expuesto, se decidió comprobar el círculo de personas que rodeaban a los dos investigados que se encargaban del cultivo de esta plantación.

Fruto de la investigación policial, se logró descubrir un supuesto grupo criminal compuesto por un total de diez personas, unidas entre sí por relaciones de parentesco.

Dichas personas contaban con un amplio número de vehículos estacionados de manera diseminada en las parcelas de la Cañada Real Galiana, utilizando a menores de edad para realizar los desplazamientos de la sustancia estupefaciente durante los trayectos en carretera, así como la peligrosidad del mismo debido a la tenencia ilícita de armas de fuego.

El día 23 de septiembre se realizaron un total de 11 registro domiciliarios autorizados por la autoridad judicial en las localidades de Rivas-Vaciamadrid, Estremera, San Martín de la Vega, Fuentidueña del Tajo e Illena (Guadalajara).

De los mismos, se consiguió intervenir 239 gramos de cocaína, 3,94 gramos de heroína, 110 gramos de MDMA, 1.085 plantas de cannabis, 784 gramos de picadura de marihuana, 194 gramos de hachís y 15.930 euros en metálico.

También se intervinieron 6 armas de fuego cortas, 2 escopetas de cartuchos, 2 armas simuladas y una escopeta de perdigones, así como un total de 513 cartuchos y 2 cajas de munición.

Finalmente, se logró detener a diez personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.