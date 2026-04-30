Cae una red criminal acusada de introducir cocaína base a través de la terminal de carga de Barajas

Archivo - Mostradores de facturación en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a introducir cocaína base a través de la terminal de carga del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, en el que han colaborado también la Fiscalía y la Policía de Ecuador, se ha detenido a tres integrantes de la organización.

La investigación conjunta se originó tras confluir sendas investigaciones en uno de los investigados, quien utilizaba como pantalla una empresa de importación de su propiedad y contaba con la colaboración de un transportista y una tercera persona que había alquilado al principal encausado un local en Madrid, que era el lugar donde se almacenaba la mercancía y en el que se realizaba las labores de guarda y custodia.

Así, a principios de febrero de 2026, se pudo identificar un envío de la empresa investigada consistente en "lágrimas de chocolate", en el que, las autoridades ecuatorianas descubrieron que portaba una gran cantidad de cocaína en pasta base.

Las unidades policiales pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de ambos países, con las que, gracias a una rápida coordinación, se realizó un seguimiento del estupefaciente.

El envío de la sustancia era realizado de una manera muy sofisticada ya que, en el conjunto del envío de más de 400 kilos de mercancía, la pasta base de cocaína iba oculta en el interior de una gran parte de los bombones.

La operación ha permitido detener en Madrid a los tres integrantes de la organización por presuntos delitos de integración en organización criminal y tráfico de drogas, consiguiendo intervenir 62.827 gramos de cocaína.