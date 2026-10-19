Los cajeros automáticos de la Comunidad en pueblos rurales suman 6.000 operaciones y más de 780.000 euros movilizados

Archivo - Cajero automático de Pueblos con Vida - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cajeros automáticos instalados por la Comunidad de Madrid en los municipios rurales de menos de 5.000 habitantes han sumado a cierre de septiembre un total de 6.044 operaciones en las que se han movilizado en torno a 784.000 euros, lo que arroja una media de casi 130 euros por retirada en efectivo.

Estos dispositivos en los pequeños municipios madrileños han permitido realizar 500 consultas de saldo, 75 consultas de últimos movimientos y cinco cambios de código PIN. A nivel transaccional, se ha detectado un aumento progresivo desde las 304 retiradas de efectivo en julio a las más de 4.000 en septiembre.

Según ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno informativo con la prensa, estos datos han sido recabados de los 25 cajeros automáticos ya instalados en pueblos madrileños de menos de 5.000 habitantes.

La medida forma parte del programa Pueblos con Vida, que contempla la instalación de 61 cajeros en estos municipios sin oficina bancaria física. El objetivo es acercar los servicios financieros a localidades donde el cierre de sucursales ha obligado a los vecinos a desplazarse para realizar este tipo de transacciones.

ZONAS DONDE PREDOMINA EL PAGO EN EFECTIVO

De acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera del Banco de España, es precisamente en estos municipios de menos de 5.000 habitantes donde el dinero en efectivo tiene un peso especialmente elevado, pues es el método de pago en el 72% de las transacciones, por siete puntos más que en el informe de 2023.

Además, el cajero se ha consolidado como la principal vía para obtener dinero el efectivo (79% de la población) frente apenas al 8,4% de los ciudadanos que prefiere acercarse a la ventanilla de la entidad bancaria. Los cajeros facilitan el acceso, evitan desplazamientos a otros municipios y favorecen el gasto en comercios locales.

El objetivo es que la Comunidad de Madrid se convierta en la primera región de España en disponer de cajeros automáticos en todos sus municipios. En esta iniciativa se ha priorizado a los pueblos de la Sierra Oeste afectados por el gran incendio forestal de este verano, en el que ardieron unas 28.000 hectáreas, como Villamantilla, Zarzalejo, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda.

Facilitar el acceso al efectivo ayuda a dinamizar el consumo de proximidad, favorece la actividad de los pequeños comercios y mejora la capacidad de los municipios para atender las necesidades de su población y de quienes los visitan. Se estima que la red completa de 61 cajeros movilizará unos 30 millones al año, de los que unos 15 se gastarán en el comercio, la hostelería y los servicios de proximidad.

La Comunidad de Madrid ha destinado una inversión de unos 2,5 millones de euros para la instalación y mantenimiento de estos cajeros a tres años vista.