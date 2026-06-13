Calatalifa, el yacimiento que se asienta sobre terrenos privados con "divergencias" entre Catastro y Registro

Archivo - Yacimiento arqueológico de Calatalifa - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico de Calatalifa, en Villaviciosa de Odón, continúa pendiente de una operación clave para su conservación, investigación y puesta en valor como Bien de Interés Cultural (BIC): la compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos sobre los que se asienta, actualmente de titularidad privada, varios propietarios y con "divergencias" entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

La parcela principal en la que se ubica este enclave, declarado BIC en 2023 como Zona de Interés Arqueológico, está situada en terreno rústico de uso agrícola y cuenta con una superficie de 48.151 metros cuadrados. La protección, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se extiende además a otras 12 parcelas en las que se han localizado materiales arqueológicos en superficie.

El caso ha llegado a la Comisión de Cultura de la Asamblea, donde Más Madrid ha defendido una Proposición No de Ley --que fue finalmente rechazada-- para reclamar la implicación del Gobierno regional en la protección del enclave y en el acompañamiento al Consistorio en el proceso de compra de parcelas.

Más allá de la operación, la cuestión de fondo es, a juicio de Más Madrid, si la Comunidad de Madrid puede actuar para frenar el deterioro de este yacimiento andalusí aunque el suelo siga siendo privado. La diputada Alicia Torija ha defendido que no es necesario esperar a que el terreno sea público para adoptar medidas preventivas y ha sostenido que la Comunidad puede participar en actuaciones arqueológicas o de conservación aunque los bienes no sean de titularidad pública.

"Tenemos una responsabilidad pública en la protección del yacimiento", ha sostenido Torija, quien ha pedido apoyo técnico, jurídico y, si fuera necesario, financiero para que el Ayuntamiento pueda resolver la compra. También ha reclamado actuaciones de conservación preventiva ante el riesgo de deterioro.

En la misma línea, la iniciativa de Más Madrid planteaba colaborar con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón en los procedimientos necesarios para la adquisición pública de los terrenos, facilitar informes, impulsar un plan de actuación sobre el enclave y promover intervenciones de conservación e investigación.

PP SEÑALA A "DIVERGENCIAS" ENTRE CATASTRO Y REGISTRO

Durante la sesión, el PP, que votó en contra de la iniciativa, ha defendido que la Comunidad de Madrid ya ha actuado en el ámbito de sus competencias con la declaración del enclave como BIC y ha situado el siguiente paso en la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento.

La diputada popular Marta Marbán ha explicado que el Consistorio encargó a finales de 2024 una valoración de las parcelas para conocer el precio por metro cuadrado, con el objetivo de iniciar los trámites de compra con los propietarios.

Una vez obtenida la tasación, el Ayuntamiento convocó una reunión con los propietarios de los terrenos para trasladarles el valor obtenido y, según Marbán, se alcanzó un acuerdo verbal para iniciar los trámites de adquisición.

La diputada ha detallado que el Consistorio ha recabado la documentación de Catastro y Registro de la Propiedad, aunque se han detectado "divergencias" entre ambas. Esa discrepancia sobre la superficie exacta es, según se expuso en la comisión, uno de los principales escollos para cerrar la compra.

Marbán ha sostenido además que el Ayuntamiento está "acelerando todo lo posible" el proceso para que los terrenos pasen a ser de propiedad pública.

La diputada popular ha asegurado además que el Área de Catalogación de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha incluido este año Calatalifa en un proyecto de estudios no invasivos en yacimientos de la Comunidad de Madrid, con georradar en casi dos hectáreas, vistas aéreas y fotogrametría para documentar sus características y estado de conservación.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LLEVA 25 AÑOS RECLAMANDO RECUPERAR ESTE ENCLAVE

Desde Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón, Juan Carlos Rodríguez ha explicado a Europa Press que el colectivo lleva desde 2001 reclamando que se retome la protección del yacimiento y organiza desde entonces una marcha reivindicativa para pedir su recuperación.

Rodríguez sostiene que Calatalifa "ha estado abandonado" desde el final de las excavaciones de los años 80 hasta fechas recientes, y sitúa como punto de inflexión el derrumbe de parte del aljibe mayor, el principal resto visible, por efecto de la erosión. A partir de ese episodio, según relata, empezó a considerarse de nuevo la posibilidad de intervenir.

En este sentido, defiende que la declaración como BIC ha abierto la vía para que las administraciones puedan adquirir los terrenos, bien mediante acuerdo con los propietarios o bien mediante expropiación, y considera que la compra debe servir para desbloquear la conservación y el estudio del enclave. No obstante, Rodríguez cuestiona que la titularidad privada haya impedido actuar durante todos estos años.

Para Rodríguez, Calatalifa tiene un valor singular porque es "la única ciudad andalusí que no está excavada en Madrid" y porque su abandono temprano ha permitido conservar materiales con interés arqueológico. El colectivo, que ha acompañado a institutos y colegios en visitas al enclave para explicar sus restos, reivindica que se preserve y se dé a conocer desde una perspectiva cultural.

UN YACIMIENTO ANDALUSÍ ÚNICO EN LA REGIÓN

Calatalifa, cuyo significado es 'Castillo del Califa', constituye uno de los principales testimonios de la cultura andalusí en la Comunidad de Madrid. Situado en un cerro junto al río Guadarrama, el enclave formaba parte de un eje estratégico de comunicaciones entre la Meseta y Toledo, vinculado a rutas históricas que ya fueron utilizadas por romanos y posteriormente por los árabes.

Su ocupación se remonta al menos al siglo IX, alcanzando relevancia durante el Califato de Córdoba. De hecho, según recoge la Comunidad de Madrid, las crónicas de Ibn Hayyan recogen la presencia del califa Abd al-Rahman III en el año 939, cuando hizo parada en este enclave durante una campaña militar.

Calatalifa no fue únicamente una fortificación, sino una auténtica ciudad andalusí con carácter militar y civil, dotada de murallas y aljibes. Los hallazgos arqueológicos apuntan a una economía basada en la agricultura hortícola, con sistemas hidráulicos como norias, así como en la ganadería y la producción artesanal, especialmente cerámica, con piezas decoradas y de uso cotidiano.

Tras la conquista cristiana, el enclave quedó integrado en territorios vinculados a Segovia, iniciando un progresivo abandono durante la Baja Edad Media, lo que ha permitido que el yacimiento se conserve como una de las pocas ciudades andalusíes "fosilizadas" en el tiempo en la región.