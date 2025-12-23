Calcinado un coche de combustión en un garaje de Carabanchel

Archivo - Imagen de archivo de un camión de Bomberos en Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha quedado calcinado la mañana de este martes al registrarse al arder en un garaje del distrito de Carabanchel, un fuego cuyas tareas de extinción se han visto ralentizadas por la presencia de vecinos que querían entrar en el mismo para salvar sus vehículos.

El incendio del vehículo de combustión se ha producido por causas que están siendo investigadas en un garaje de una sola planta ubicado en la calle Comuneros de Castilla, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

El fuego ha calcinado por completo el coche donde se originaron las llamas, mientras que otros vehículos han resultado afectados por el calor y el humo acumulado a pesar de la buena ventilación del garaje.

Al lugar han acudido efectivos de ocho dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han conseguido extinguir las llamas. También han rescatado a dos personas del interior, entre ellas una mujer de mediana edad que ha sido atendida por sanitarios del Samur Protección Civil debido a una crisis de ansiedad.

La labor de los Bomberos se ha visto ralentizada por la presencia de vecinos que querían acceder al interior del garaje para intentar sacar sus coches. En este sentido, desde el Cuerpo han aconsejado no entrar a recuperar los vehículos cuando haya humo en el interior.

Agentes de la Policía Municipal se han personado en el lugar y se han hecho cargo de la investigación.