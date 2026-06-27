Un cáliz de Cisneros en Colmenar de Oreja y una Virgen atribuible a Salzillo, nuevas joyas religiosas camino de ser BIC

El convento de la Encarnación de Agustinas Recoletas se construye a partir de 1639 según trazas de Fray Lorenzo de San Nicolás, y es uno de los más importantes conjuntos conventuales de la Comunidad de Madrid - TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado los expedientes para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Mueble Individual, el Cáliz de Cisneros del Convento de Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja y una escultura de la Virgen de la Merced atribuible a Francisco Salzillo y Alcaraz.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultadas por Europa Press, abren de este modo el procedimiento de protección para una pieza de platería datada entre 1492 y 1517, vinculada al cardenal Cisneros, y una talla policromada del siglo XVIII aparecida en el mercado del arte madrileño en 2025 y declarara inexportable por el Ministerio de Cultura.

El Cáliz de Cisneros del Convento de Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja es una obra anónima de platería española realizada en plata en su color y parcialmente dorada. Está elaborado mediante técnicas de fundido, cincelado, grabado, dorado, repujado y filigrana, mide 21 por 17,4 por 10,5 centímetros y presenta un estado general de conservación bueno.

La pieza está formada por una copa ligeramente acampanada, con la inscripción eucarística "hic est sanguinis meus novi et eternit" en letras góticas; una subcopa compuesta por una red de círculos enlazados; un astil con decoración de festones y granadas; y un nudo hexagonal con medallones circulares.

En esos medallones figura un escudo configurado por dos lobos pasantes, borduras de aspas y corona ducal. En el pie, dividido en ocho campos, aparece además el escudo jaqueado del cardenal Cisneros, elemento clave para situar la pieza antes de 1517, año de fallecimiento del prelado.

El expediente recuerda que Francisco Ximénez de Cisneros, nacido en Torrelaguna en 1436 y fallecido en Roa en 1517, fue confesor de la reina Católica, arzobispo de Toledo, cardenal y regente de Castilla. En 1499 fundó el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, antigua villa de la que, según el documento, seguramente procede el cáliz conservado por las Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja.

La presencia del escudo de Cisneros indica que el cáliz debió realizarse en Toledo o Alcalá antes de 1517. El expediente considera más probable esta segunda opción, apoyándose en referencias de archivos parroquiales de la zona que describen cálices con redecilla de filigrana en la copa similares a esta pieza.

EL "ESTILO CISNEROS"

La Comunidad de Madrid destaca el carácter excepcional del cáliz por su categoría artística, su calidad y su originalidad de diseño. El BOCM resalta la planta octogonal del pie, el peculiar diseño del nudo y, especialmente, la redecilla de la subcopa, considerada una solución singular dentro de la platería castellana conocida de comienzos del siglo XVI.

El documento vincula la pieza al denominado 'estilo Cisneros', propio de una etapa de hibridación artística del primer tercio del siglo XVI, en la que se funden elementos del último gótico, rasgos de tradición mudéjar y una decoración vegetal cercana a repertorios renacientes.

El expediente subraya además que se trata de una de las tres únicas obras de orfebrería religiosa de las que puede indicarse que fueron encargo directo del cardenal Cisneros, junto con la custodia portátil de Aimeric y la custodia de asiento de la catedral de Toledo, de Arfe.

No existe documentación que permita conocer con certeza cómo llegó el cáliz al Convento de Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja. La hipótesis recogida en el expediente apunta a que, tras la muerte del prelado, pudo pasar a sus herederos y, tiempo después, ser adquirido mediante compraventa por los Cárdenas, que habrían modificado el astil para introducir su propio escudo antes de donarlo.

Su estado general de conservación actual es bueno, aunque presenta ennegrecimiento superficial por la reacción de la plata con el medio, pequeñas pérdidas de materia y una leve inclinación del astil que le confiere cierta inestabilidad.

UNA VIRGEN DE LA MERCED INEXPORTABLE

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural, también en la categoría de Bien Mueble Individual, a la escultura de la Virgen de la Merced, atribuible a Francisco Salzillo y Alcaraz.

Se trata de una talla de madera policromada, dorada y estofada, con corona de plata para la Virgen y sandalias del mismo material para el Niño. La pieza mide 72 por 38 por 37 centímetros, está datada en el siglo XVIII y presenta buen estado de conservación.

La obra apareció en el mercado del arte madrileño en 2025. Su protección se impulsa a instancias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, después de que una Orden Ministerial de 22 de septiembre de 2025 declarara expresamente inexportable, como medida cautelar, el bien titulado Virgen de la Merced.

La Virgen viste túnica y manto blanco sobre dorado, con brocados de motivos vegetales, y se asienta sobre un cúmulo de nubes con dos querubines o cabezas aladas a sus pies. El Niño, de modelado delicado, gira la cabeza para evitar la frontalidad, tiene los brazos abiertos y calza sandalias de plata. Tanto la Virgen como el Niño presentan ojos de cristal.

RELACIÓN CON LA OBRA DE SALZILLO

La talla no está firmada, pero el expediente sostiene que sus caracteres estilísticos permiten relacionarla estrechamente con Francisco Salzillo y su taller. El documento indica que del análisis estilístico se puede concluir "casi con seguridad" la atribución de la autoría al maestro murciano, al presentar rasgos característicos de su estilo.

Entre esos rasgos figuran la abundancia de pliegues, las aristas redondeadas, la policromía vibrante, el pequeño formato propio de la estética rococó, la dulzura de las expresiones y el gusto por lo pequeño y precioso. La Virgen responde al canon mariano salzillesco, con expresión dulce, párpado pesado y sonrisa interiorizada, mientras que el Niño presenta facciones sonrosadas y amables.

El expediente establece paralelismos con otras obras relacionadas con Salzillo, como la Virgen del Socorro de la catedral de Murcia, la Virgen de la Leche con San Juanito del Museo de la Catedral de Murcia, la Virgen del Carmen de Orihuela o el Niño de los Misioneros Claretianos de Segovia.

La iconografía apunta a Nuestra Señora de la Merced. El manto blanco remite al hábito mercedario y la corona subraya el carácter de reina celestial asociado a la Virgen. El documento añade que se trata de una iconografía poco común en la obra del escultor y que, aun siendo una atribución, es la única Virgen de la Merced conservada hasta la fecha que puede relacionarse con la producción de Francisco Salzillo y Alcaraz.

La pieza se encuentra en buen estado de conservación, aunque faltan algunos dedos y se aprecian huellas de intervenciones previas. Mantiene su policromía primigenia en blanco sobre dorado y las carnaciones pueden considerarse originales, aunque presentan alteraciones locales.