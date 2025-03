La calle Téllez recuerda a los ciudadanos anónimos que ayudaron en el 11-M: "Fue el día más difícil y triste de mi vida"

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la calle Téllez, en el distrito de Retiro, y políticos madrileños han recordado y homenajeado este martes a los ciudadanos anónimos que ayudaron en los atentados yihadista del 11 de marzo de 2004, en el que murieron cerca de 200 personas y hubo 2.000 heridos.

Hace 21 años, cuatro bombas explotaron en el tren de Cercanías que pasaba por la calle Téllez con destino a la estación de Chamartín y que había salido de Alcalá de Henares. Un total de 63 personas murieron frente a este lugar.

Un cuarteto musical ha tocado la pieza 'Adagio di Albinoni' para comenzar el acto de homenaje que ha organizado la Junta Municipal de Retiro. El protagonista ha sido Alberto Cameo, exdirector del centro deportivo municipal Daoiz y Velarde, reconvertido en hospital campaña el 11-M, quien ha dado voz a aquellos ciudadanos anónimos que "fueron a darlo todo, desde enseres hasta apoyo psicológico".

"Me levanté de la cama cuando una terrible explosión me hizo pensar que algo grave había sucedido. Recibí una llamada de los trabajadores. Me encontré con un escenario que no sé cómo describirlo. No se lo puede imaginar nadie", ha expresado.

Cameo ha recordado que ese día acumuló experiencias y sentimientos que no puede borrar a día de hoy y ha remarcado que este día "hay que recordarlo siempre, aunque cueste y duela mucho", para subrayar que "fue el día más difícil y triste" de su vida.

"En el 11-M me encontré con unas largas colas de ciudadanos que portaban mantas, cajas con botellas de agua, bolsas con medicamentos y todo lo que podían aportar. Nos coordinamos con aquellos vecinos que querían aportar su granito de arena. Aquello nos cogió por sorpresa. Muchos bajaron de sus pisos. Fue una mañana con muchísima tensión", ha recordado.

Tras las palabras de Cameo, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y se ha procedido a colocar unas flores en el Memorial a las víctimas del 11-M. Al lugar han asistido la concejala de Retiro, Andrea Levy; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, concejales del PSOE, y la presidenta de la Asociación 11-M, Monserrat Soler, cuya hermana murió frente a la calle Téllez.