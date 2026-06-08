Las calles de Retiro sumarán cuatro placas Stolpersteine más en homenaje a vecinos víctimas del horror nazi

Archivo - Imagen de los 11 adoquines stolpersteine que se instalarán en las calles de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBHREGAT

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las calles del distrito de Retiro sumarán cuatro placas Stolpersteine más en homenaje a vecinos víctimas del horror nazi, una propuesta que llevarán conjuntamente los grupos de la Cámara --PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- al Pleno que se celebrará este martes.

Será un homenaje a Ildefonso Martínez Romero, en la calle Menorca, 10; José Semprún Maura, en Alfonso XI, 12; Josefina Mansberg, en la avenida Menéndez Pelayo, 31 y Paulino Mig, en la calle Andrés Torrejón,1.

Los Stolpersteine ('piedra que te hace tropezar', en alemán) son adoquines insertados en el suelo con una placa dorada allí donde vivieron vecinos y vecinas deportados a campos nazis.

Son una idea del artista alemán Günter Demnig. El primero se instaló en 1997 en el distrito berlinés de Kreuzberg. Se pueden encontrar adoquines Stolpersteine en Bruselas, Hannover, Burdeos, Roma, Viena, Nuremberg, Madrid, Barcelona o Praga.