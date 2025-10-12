Las calles de Retiro sumarán tres placas Stolpersteine más en homenaje a vecinos víctimas del horror nazi

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles del distrito de Retiro sumarán tres placas Stolpersteine en homenaje a vecinos víctimas del horror nazi, un acuerdo que se formalizará en el Pleno, convocado para este martes.

Será un homenaje a Fermín Lozano Álvarez, en la calle Juan de Urbieta, 20, antiguo número 10; José Ortiz Giménez, en Narváez, 72 y Luis Gil Blanco, en Alcalde Sainz de Baranda, 10. La proposición es presentada por el Grupo Popular, que con su mayoría absoluta garantiza su aprobación aunque es una iniciativa que suele contar con unanimidad de las formaciones políticas.

Los Stolpersteine ('piedra que te hace tropezar', en alemán) son adoquines insertados en el suelo con una placa dorada allí donde vivieron vecinos y vecinas deportados a campos nazis.

Son una idea del artista alemán Günter Demnig. El primero se instaló en 1997 en el distrito berlinés de Kreuzberg. Se pueden encontrar adoquines Stolpersteine en Bruselas, Hannover, Burdeos, Roma, Viena, Nuremberg, Madrid, Barcelona o Praga.