Calvo carga contra la "falta de seriedad" de la Comunidad en Madrid Nuevo Norte

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha cargado contra la "falta de seriedad" de la Comunidad en Madrid Nuevo Norte con una actitud que viene a demostrar su "oposición al Gobierno de Manuela Carmena".

La alcaldesa presentará este viernes el proyecto junto al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar. Faltará el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que ya ha anunciado que no acudirá. "Se desmarcan de un acto que debería ser de celebración", ha subrayado el concejal.

Calvo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no se puede aprobar inicialmente la operación hasta que llegue el necesario informe de impacto ambiental de la Comunidad. "No ha llegado y no parece que vaya a llegar el 28 o 29 de julio", ha lanzado el concejal.

El delegado ha planteado que la intención municipal pasa por aprobar el expediente en la primera Junta de Gobierno tras las vacaciones. De este modo ha aclarado que la falta del informe que debe emitir la Comunidad no afecta al calendario previsto porque agosto no iba a computar bajo ningún caso como mes para la información pública sino que se extenderá hasta finales de septiembre.