Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Coslada lanzan punto de asesoramiento empresarial para impulsar la competitividad

El presidente de Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, la subdirectora, Elsa Salvadores, y una representación del Ayuntamiento de Coslada, con el alcalde Ángel Asensio a la cabeza - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coslada, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, ha puesto en marcha el 'Punto Cámara Coslada', un servicio de asesoramiento empresarial 360º dirigido a compañías y personas emprendedoras del municipio con el que se busca apoyar la creación, consolidación y crecimiento del tejido empresarial local.

En concreto, este nuevo servicio pone a disposición de la ciudadanía un acompañamiento "integral", prestado por la entidad cameral, que abarca todas las fases del desarrollo empresarial, desde la puesta en marcha de nuevos proyectos hasta el asesoramiento a empresas ya en funcionamiento, ha apuntado la Cámara de Comercio en un comunicado.

Con motivo de su puesta en marcha, el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, y la subdirectora, Elsa Salvadores, se han reunido con el alcalde, Ángel Viveros Gutiérrez, acompañado por el concejal Fernando Romero Castro y la jefa de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Elisa del Molino Jiménez, entre otras personalidades de ambas entidades.

El encuentro, que ha tenido lugar en la Cámara de Madrid, ha servido para reforzar la colaboración institucional y ha puesto en valor este nuevo espacio de apoyo al tejido empresarial del municipio.

¿QUÉ OFRECE ESTE SERVICIO?

Entre los servicios que ofrece el 'Punto Cámara Coslada' destaca el asesoramiento a emprendedores, que incluye el acompañamiento en la creación y lanzamiento de iniciativas empresariales, la definición del modelo de negocio, elaboración del plan de empresa y estrategia inicial.

Asimismo, se proporciona información actualizada sobre ayudas públicas, identificando subvenciones, programas de apoyo y líneas de financiación disponibles, así como apoyo en la búsqueda de financiación a través de distintas vías públicas y privadas.

El servicio también contempla la gestión de los trámites de constitución de empresas mediante el sistema CIRCE, lo que permite agilizar el proceso de creación y puesta en marcha de nuevos negocios.

Además, ofrece asesoramiento especializado a empresas ya en funcionamiento en ámbitos clave para su competitividad, como la normativa de comercio, ayudas públicas y líneas de avales, internacionalización, igualdad y conciliación, digitalización y otras áreas estratégicas.

El horario de atención al público será, durante el periodo de invierno, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y en horario de verano, del 16 de junio al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Coslada refuerza su compromiso con el desarrollo económico del municipio, facilitando a empresas y emprendedores herramientas y recursos clave para impulsar sus proyectos y mejorar su competitividad.