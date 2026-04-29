La Cámara de Comercio de Madrid analiza el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas exportadoras

Jornada “Impacto del conflicto en Oriente Medio: retos para las empresas exportadoras”, organizada por la Cámara de Comercio de Madrid - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha celebrado este miércoles un encuentro dirigido a analizar las consecuencias que la actual situación en Oriente Medio está teniendo en los mercados internacionales y en la actividad de las empresas exportadoras.

Bajo el título 'Impacto del conflicto en Oriente Medio: retos para las empresas exportadoras', expertos se han dado cita en el Palacio de Santoña para abordar esta cuestión en un contexto internacional marcado por las tensiones esta zona, la volatilidad de los precios de la energía y las alteraciones en las rutas comerciales.

Durante la inauguración de la jornada, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha subrayado la necesidad de que las empresas refuercen su capacidad de anticipación y adaptación en un contexto internacional cada vez más complejo.

"La geopolítica, la economía y la logística están hoy profundamente interconectadas, y las empresas necesitan anticiparse, diversificar riesgos y fortalecer su resiliencia para seguir siendo competitivas en los mercados internacionales", ha apuntado al inicio de la jornada, que ha servido como espacio de análisis y reflexión para ayudar a las empresas a entender los retos actuales y prepararse ante posibles escenarios futuros.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones clave como la visión geopolítica global, las estrategias empresariales ante la incertidumbre internacional, las perspectivas del transporte y la logística internacional a corto y medio plazo, así como la gestión del riesgo en las operaciones internacionales.

Para ello, la Cámara ha reunido al vicepresidente del Clúster Marítimo Español, Juan Díaz Cano, el almirante general Fernando García Sánchez, al director Comercial y de Marketing en Kuehne+Nagel en España, Sabino Urtiaga, y al director de Riesgo País en Cesce, Ricardo Santamaría, ha apuntado la Cámara de Madrid en un comunicado.

Con esta iniciativa, la institución cameral ha subrayado que reafirma su compromiso "de acompañar a las empresas madrileñas en la toma de decisiones estratégicas, facilitando información y herramientas que les permitan afrontar con mayores garantías los retos derivados de la situación internacional".