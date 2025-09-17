Cámara de Comercio de Madrid e Ibercaja analizan los factores de incertidumbre que condicionan la evolución económica

El presidente de la Cámara, Ángel Asensio, y del director territorial de Ibercaja en Madrid, Noroeste y Sur, José Vicente Marco - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid e Ibercaja han organizado este miércoles en el Palacio de Santoña una nueva edición de los 'Desayunos entre directivos' en el que se analizado los factores de incertidumbre que condicionan la evolución económica.

El encuentro, celebrado bajo el título 'Más allá de la incertidumbre: estrategias para empresas resilientes', ha contado con la participación del presidente de la Cámara, Ángel Asensio, y del director territorial de Ibercaja en Madrid, Noroeste y Sur, José Vicente Marco, con la presencia de representantes del tejido empresarial madrileño, que han tenido la oportunidad de intercambiar impresiones sobre los desafíos que atraviesan las compañías en el contexto actual.

La jornada ha puesto el foco en cuestiones como la evolución de la inflación, la subida de tipos de interés, los conflictos geopolíticos, la transición energética, la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los cambios en las pautas de consumo que marcan el día a día de la actividad empresarial.

Durante su intervención, Asensio ha destacado el papel de la Cámara de Comercio como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento estratégico y experiencias empresariales. "En un momento de gran incertidumbre, es esencial contar con espacios que permitan a nuestras empresas anticiparse a los retos y tomar decisiones informadas. La Cámara seguirá trabajando para que las compañías madrileñas dispongan de herramientas y alianzas que refuercen su posición en los mercados", ha señalado.

Por su lado, José Vicente Marco ha incidido en la necesidad de fortalecer la resiliencia empresarial a través de una adecuada planificación estratégica y ha subrayado la importancia de diversificar las fuentes de financiación, gestionar de forma prudente la liquidez y apostar por la innovación y la sostenibilidad como motores de competitividad.

"Las empresas deben estar preparadas para adaptarse con rapidez a los escenarios cambiantes. Solo aquellas que integren la flexibilidad en sus decisiones podrán aprovechar las oportunidades que trae consigo la transformación global", ha apuntado.

El foro también ha permitido poner en relieve la importancia de las alianzas entre instituciones y entidades financieras para el fortalecimiento del tejido productivo. En este sentido, la colaboración entre la Cámara de Madrid e Ibercaja, socio protector del Club Cámara Madrid desde hace casi una década, constituye un ejemplo de compromiso con el impulso de la competitividad, la internacionalización y la innovación de las empresas madrileñas, ha indicado la institución cameral en un comunicado.

El ciclo 'Desayunos entre directivos' forma parte de la agenda de actividades del Club Cámara Madrid, una plataforma que ofrece a las empresas un entorno privilegiado para el networking, la generación de oportunidades de negocio y el acceso a información estratégica de gran valor.