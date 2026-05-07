Cámara de Comercio de Madrid y Naturgy impulsan la formación tecnológica de una veintena de mujeres con Data Analytics

La Cámara De Comercio De Madrid Y Naturgy Impulsan La Formación Tecnológica De Mujeres En Data Analytics - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Madrid, a través de su Escuela de Negocios, y Naturgy han impulsado la formación tecnológica de una veintena de mujeres en la IV edición del programa Data Analytics para mujeres STEM, desarrollado en el marco de la colaboración entre ambas entidades para favorecer el desarrollo profesional del talento femenino en la empresa.

El acto de clausura de esta edición celebrado en el Palacio de Santoña ha contado con la presencia de la gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Madrid, María Encinas de la Rosa, y del responsable de la Universidad Corporativa de Naturgy, José Luis Ausín, empresa cuya colaboración ha sido clave en el desarrollo de este proyecto formativo.

En esta ocasión, un total de 20 alumnas de Naturgy han completado un itinerario de 75 horas lectivas, estructurado en dos bloques, Python y Big Data, con contenidos orientados a la gestión y análisis de datos, bases de datos, programación, business intelligence y gobierno del dato, ha indicado Cámara de Comercio, que ha resaltado que, con esta promoción, el programa supera ya las 80 alumnas formadas.

A lo largo del programa, las participantes han adquirido competencias para integrar el análisis de datos en sus funciones diarias y participar de forma activa en los procesos de transformación digital de la compañía, todo ello con el objetivo de reforzar así su capacidad para tomar decisiones basadas en datos en un entorno cada vez más digital.

Desde la Cámara de Comercio se ha subrayado que la colaboración con Naturgy en esta iniciativa refleja "una apuesta compartida por la formación aplicada, el desarrollo del talento y el avance del liderazgo femenino en ámbitos STEM".

La V edición del programa comenzará en octubre de 2026, dando continuidad a un itinerario ya consolidado dentro de esta alianza.