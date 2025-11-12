La Cámara de Comercio reivindica la "diversidad" de España como "fortaleza" para crecer y destaca el "impulso" de Madrid

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha defendido este miércoles que la "riqueza" de España "está en su diversidad y en su capacidad para convertir esa diversidad en una fuerza común" y, en este sentido, ha subrayado el papel de la Comunidad como elemento para "sumar" que posibilita el "impulso" de la nación.

"La gran aportación de Madrid a la identidad de España es su capacidad de sumar. Madrid no compite con el resto de España: la impulsa", ha señalado el presidente de la institución cameral, Ángel Asensio, en un artículo de opinión titulado 'Las fortalezas de la España plural: recordar lo que nos une es un acto de inteligencia colectiva'.

En el mismo, Asensio ha recordado que España es "un país que combina talento, patrimonio, cultura, innovación y un estilo de vida admirado fuera de nuestras fronteras" y ha ensalzado la "fortaleza colectiva" que nace de su "pluralidad", fruto "de la suma de acentos, de tradiciones, de formas de trabajar y de vivir".

En este marco, ha recalcado que Madrid "tiene un papel esencial: el de ser el punto de encuentro que multiplica lo mejor de cada territorio". "Madrid conecta a España con Europa y con el mundo; atrae inversión, talento y oportunidades; y proyecta una manera de ser --abierta, dinámica y acogedora-- que refuerza la imagen de una España moderna y conectada", ha argumentado.

La Cámara de Comercio acogió recientemente un coloquio bajo el título 'Las fortalezas de la España plural', en el que representantes de distintos ámbitos --empresa, cultura, gastronomía, educación, innovación, comunicación-- compartieron una misma convicción: "la riqueza de España está en su diversidad, y en su capacidad para convertir esa diversidad en una fuerza común".

En este marco, Asensio ha recalcado "la capacidad de Madrid -y, con ella, de España- para unir y proyectar". En el ámbito cultural y social, ha apuntado, la región "combina tradición y vanguardia, lo local y lo global, y lo hace sin perder autenticidad", una mezcla que es, "en sí misma, una fortaleza".

A ello se une su papel "tractor" en materia económica y su papel como "gran polo educativo y profesional". "El verdadero valor no está solo en los datos, sino en la capacidad de irradiar desarrollo al conjunto del país. Madrid crece, sí, pero lo hace impulsando consigo a otros territorios, promoviendo proyectos y generando sinergias que benefician a toda España", ha alegado.

En la misma línea, ha puesto en valor la consolidación de la región como "nodo tecnológico del sur de Europa, con una creciente concentración de centros de datos, hubs digitales y startups".

"La fortaleza de España reside en su pluralidad, y Madrid es un catalizador de esa pluralidad. No es solo la capital administrativa del país; es también su capital económica, cultural, social y emocional, pero no de una manera egocéntrica. Es un espacio donde se cruzan caminos, donde nacen proyectos, donde se suman esfuerzos. Un lugar que simboliza la capacidad de España para avanzar unida desde la diversidad", ha resumido el presidente de la Cámara de Comercio.

En este contexto, Asensio ha reivindicado como "un acto de inteligencia colectiva" recordar lo que nos une "en un mundo que a menudo se fragmenta". "España tiene motivos de sobra para sentirse orgullosa de lo que es, de lo que representa y de lo que proyecta. Y si sabemos aprovechar esa energía plural, esa mezcla de talento, historia, innovación y convivencia, seguiremos construyendo un país más fuerte, más moderno y más cohesionado", ha indicado.

"Madrid impulsa a España y la pluralidad de España impulsa a Madrid. Y hacerlo visible -con serenidad, con orgullo y con propósito- es también una manera de reforzar nuestra confianza como sociedad y nuestro liderazgo en el mundo", ha concluido.