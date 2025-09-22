La Cámara de Madrid destaca que el camino hacia la competitividad y el crecimiento pasa por la innovación y la inversión

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha destacado que el camino hacia la competitividad y el crecimiento pasa por la resiliencia, la innovación, la sostenibilidad y la inversión.

Es una de las conclusiones que ha compartido este lunes tras mantener un encuentro con el director territorial de Madrid, Noroeste y Sur de Ibercaja, José Vicente Marco, según ha detallado la entidad cameral en un comunicado.

"Vivimos un momento histórico en el que los equilibrios globales están, una vez más, en plena transformación. Las tensiones comerciales, la guerra de aranceles liderada por Estados Unidos y la confrontación entre bloques económicos introducen una volatilidad que condiciona las decisiones de inversión y comercio exterior. Estados Unidos muestra ya signos de desaceleración, mientras que la zona euro ensaya una recuperación frágil y desigual", ha alertado.

Asensio ha recalcado que, pese al crecimiento "robusto" de España con la media europea, existe "un déficit exterior creciente, exportaciones a la baja y una dependencia aún elevada de la energía". Ha apuntado que lo que ocurre en los mercados globales "afecta directamente" y exige a las empresas e instituciones "la capacidad de lectura, anticipación y adaptación".

"Si algo quedó claro en nuestro encuentro es que la incertidumbre ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante. Conflictos bélicos enquistados, polarización política, inestabilidad regulatoria, oscilaciones en los precios de la energía y de los tipos de interés. Todo conforma un entorno en el que resulta difícil planificar a largo plazo", ha subrayado.

El presidente de la Cámara de Comercio ha insistido en que las empresas "deben estar preparadas" y que el kit de "supervivencia empresarial" debe incluir liquidez suficiente para "responder a imprevistos", planes alternativos de compras y ventas, recursos tecnológicos y energéticos que garanticen la continuidad del negocio, y estructuras internas.

"Ser resilientes no significa solo resistir, sino también encontrar oportunidades en la adversidad. Una empresa resiliente es capaz de innovar, de redefinir su modelo de negocio, de crecer incluso en momentos difíciles. La competitividad, por tanto, no se puede desligar de la resiliencia. Necesitamos empresas que innoven constantemente, que adopten tecnologías disruptivas, que inviertan en el talento de sus equipos y que sitúen al cliente en el centro de su estrategia", ha detallado.

SOSTENIBILIDAD EN EMPRESAS

Por otro lado, el director territorial de Ibercaja ha destacado que la sostenibilidad es "un factor estratégico de diferenciación", un aspecto que "a veces queda en segundo plano en los debates económicos y, sin embargo, de ella depende buena parte de la competitividad futura, sin perder de vista la sostenibilidad financiera".

"La regulación europea nos marca el camino. Los clientes lo demandan. Los mercados lo premian. Las entidades financieras lo valoran. Apostar por la sostenibilidad es apostar por el ahorro de costes a medio plazo, por la reputación y por el acceso a nuevas fuentes de financiación", ha insistido.

INVERSIÓN COMO PALANCA

Por otro lado, Asensio ha subrayado que el coste de no invertir "es demasiado alto" porque significa "perder competitividad, desaprovechar oportunidades y debilitar la capacidad de respuesta ante las crisis". Ha añadido que la inversión "requiere confianza en la propia empresa, en su liderazgo, en su visión de largo plazo".

Vicente Marco también ha recalcado que las entidades financieras están hoy en la mejor posición desde la crisis de 2008, lo que les permite acompañar proyectos empresariales viables, con planes de negocio realistas, equipos directivos solventes y capacidad de reacción ante imprevistos.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio ha reclamado a las empresas "presentar proyectos viables, bien fundamentados, prudentes en sus previsiones y ambiciosos en su visión" y ha destacado que la entidad cameral "seguirá siendo un espacio de encuentro, de diálogo y de acompañamiento.

"Madrid es hoy el motor del comercio exterior español, un hub global que conecta Europa con América Latina, Asia y África, y la región que concentra siete de cada diez euros de inversión extranjera en España. Esa posición nos obliga a estar a ser líderes en innovación, competitividad y sostenibilidad. Confiemos en nuestra capacidad, invirtamos en el futuro y sigamos construyendo juntos un ecosistema empresarial más fuerte, más innovador y más sostenible", ha indicado.