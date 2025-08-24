El cambio del protocolo de cierre de parques en verano lidera las propuestas ciudadanas en Decide Madrid

Archivo - Barcas en el estanque del Parque de El Retiro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cambio del protocolo de cierre de parques en verano lidera las propuestas ciudadanas en el portal municipal Decide Madrid (decide.madrid.es), una iniciativa subida por la Asociación Vecinal Retiro Norte que ya suma 800 apoyos.

Eso sí, aún le queda un largo camino, exactamente más de 27.600 apoyos, para que la propuesta pase a votación y sea la ciudadanía madrileña la que tome la palabra y decida.

En la propuesta más apoyada en este momento en Decide Madrid, Retiro Norte asegura que "los cierres en parques tan prolongados y frecuentes en temporada de verano provocan daños a la salud pública y numerosos perjuicios", lo que les lleva a exigir "una revisión urgente de dichos protocolos de cierre y revisión de forma que se concilie la seguridad con un disfrute adecuado".

En los seis primeros meses del año 2025, cifran, contabilizaron 25 días de cierres totales de los parques madrileños, la mayor parte en la temporada de verano. Desde el Gobierno municipal justifican que los cierres suponen realmente "un "1%" pero en el que se desploman "el 80%" de las ramas.

La activación se produce cuando se superan determinados umbrales de velocidad del viento, humedad del suelo, temperatura y nevadas con cuatro niveles de aviso (verde, amarillo, naranja y rojo) en función de las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una vez finalizada la alerta se realiza una inspección de las incidencias producidas y se procede a la retirada de ramas y árboles caídos. El Ayuntamiento elimina aquellos que se consideran inestables y se reparan los daños más relevantes en el resto de elementos del parque.

La medalla de plata para la propuesta ciudadana más apoyada en este momento es para la que busca la recalificación a zona verde de tres parcelas por su cercanía al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, con 409 apoyos, por delante de la ampliación de la línea 133 de autobús hasta Montecarmelo (162 apoyos) y la construcción de un instituto público en la parcela libre de avenida de Córdoba, en Usera (98).