La Campaña municipal del Frío arranca el 23 con el objetivo de "no dejar a ninguna persona sin hogar sin un recurso"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campaña municipal del Frío arrancará este domingo 23 de noviembre con el objetivo de "no dejar a ninguna persona sin hogar sin un recurso disponible", ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia.

"Creo que todos los madrileños son conscientes de que este Gobierno no deja a ninguna persona sin hogar sin recurso disponible. Lo demostramos este año, desgraciadamente, con lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas, donde el Gobierno de España se desentendió literalmente de las personas sin hogar y donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Y eso vamos a hacer también en la Campaña del Frío", se ha comprometido el primer edil.

Almeida ha remarcado que el Ayuntamiento "no va a dejar a ninguna persona sin hogar en esta ciudad sin la posibilidad de tener un alojamiento". "Nuestros servicios de asistencia y de primera intervención van a estar recorriendo las calles de Madrid para poder dar esa información para poder transmitir a todas las personas que en estos días que empiezan a ser ya fríos, sobre todo las noches, que si quieren tener un alojamiento, el Ayuntamiento va a dar asistencia y más allá del alojamiento, que vamos a poner todos nuestros recursos a su disposición", ha declarado.