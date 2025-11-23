La Campaña municipal del Frío arranca este domingo con 432 plazas diarias fijas en centros de acogida y pensiones

Archivo - Una mujer de SAMUR Social en una de las habitaciones dispuestas para sintecho en el centro Pinar de San José - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campaña municipal del Frío arrancará este domingo 23 de noviembre y se extenderá durante 129 noches, hasta el 31 de marzo, con 432 plazas diarias fijas en centros de acogida y pensiones.

Proporcionará alojamiento nocturno y una asistencia integral a los usuarios. En esta edición se mantendrán las novedades implementadas la en la pasada campaña, como que se podrán activar plazas extra en días de descenso extremo de las temperaturas y se servirán platos calientes en la cena, en lugar de comida de línea fría, esto es, bocadillos.

Además se intensifica la atención social a los usuarios con un refuerzo de personal en la plantilla dado que los trabajadores sociales y auxiliares de Servicios Sociales aumentan de 43 a 51.

La Campaña del Frío garantiza a los usuarios el alojamiento, la cena y el desayuno, el aseo e higiene personal y el servicio de lavandería, ropero y consigna. Además se facilita a los usuarios atención social individualizada y asistencia sanitaria básica mediante el servicio de enfermería. A través de la Campaña del Frío 2024-2025, el Ayuntamiento proporcionó atención social a 1.630 personas.