EMT Madrid activa dos líneas especiales para trasladar a personas sin hogar a centros de acogida de Latina y Vallecas

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campaña del Frío del Ayuntamiento de Madrid contará una vez más con la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con la activación de dos servicios especiales para trasladar a personas sin hogar a los albergues de Pinar de San José (Latina) y Villa de Vallecas.

Así lo ha compartido el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que ambos servicios comenzarán a funcionar desde este domingo, en horario de tarde y prestarán servicio hasta el 1 de abril.

En concreto, el servicio especial entre la plaza Elíptica y el albergue de Pinar de San José se iniciará en la Vía Lusitana, junto al intercambiador de plaza Elíptica (nodo 19224), y finalizará en el nodo 5780, próximo al albergue.

En horario de tarde, las salidas se efectuarán a las 19 y 20 horas. Por la mañana, desde el centro de acogida de Pinar de San José hacia plaza Elíptica, las salidas serán a las 8 y 9 horas.

El segundo servicio especial, entre la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) y el albergue de Villa de Vallecas, comenzará junto a la estación de Atocha (nodo 1166) y finalizará en el centro de acogida (nodo 5037).

Las salidas en horario de tarde se realizarán a las 20.30 y 21.25 horas desde Atocha, con destino al polígono de Vallecas. En sentido contrario, desde Villa de Vallecas hacia la estación de Atocha, los autobuses saldrán a las 8 y 9.10 horas.

EMT Madrid participa en esta iniciativa municipal desde 2005, año en que se puso en marcha el primer servicio entre Atocha y el albergue de Villa de Vallecas. El segundo servicio especial, con destino al albergue de Pinar de San José, se creó en 2011. Durante la campaña invernal 2024-2025, ambas rutas transportaron a un total de 50.139 viajeros.