El campus que "transforma vidas" es de Cáritas: 5.000 atendidos en el último año con una empleabilidad en aumento

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Madrid ha acompañado a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad durante el último año a través de su Servicio Diocesano de Empleo en su campus ubicado en el distrito de Villa de Vallecas, que "transforma vidas", según su dirección.

En concreto, los atendidos han pasado por un total de 118 cursos de formación, han optado a 1.900 plazas formativas y se han producido 256 contrataciones en empresas de inserción. Al final de este proceso formativo, que avanza por diferentes sectores, el 64% de quienes pasan por estas entidades consiguen después un empleo en el mercado ordinario.

"Un empleo digno, con horarios y salarios justos, transforma vidas", ha comentado la subdirectora de empleo de Cáritas, Begoña Arias, para explicar el objetivo que buscan. Antonia, que llegó a Cáritas después de que los servicios sociales le dijeran que "no había nada para ella" insistió desde el principio en que sabía cocinar.

Hoy trabaja en Carifood, una empresa de inserción de la organización, y ha afirmado sentirse "orgullosa" y "realizada". "Aquí estoy, valgo para esto", ha confesado emocionada.

VOCACIONES PARA SALIR DE LA VULNERABILIDAD

En el campus de Cáritas Madrid personas como Antonia reciben formación adaptada a su perfil y vocación. Por estas instalaciones pasan personas en situación de vulnerabilidad, pero con todo tipo de vocaciones. Wilfredo, quien se formó en instalación de placas fotovoltaicas ha calificado su formación como "muy completa".

"Y lo mejor es que Cáritas me siguió acompañando incluso después de encontrar trabajo. Me llamaban para saber cómo estaba, cómo me sentía. Nunca me dejaron solo", ha puesto en valor.

Ese acompañamiento es, para la subdirectora, una de las "claves" del modelo de Cáritas, que ha resumido con una metáfora culinaria: "Cada persona es como una receta única, con sus propios ingredientes. Nosotros ayudamos a enriquecerlos, a prepararlos, hasta que logran esa guinda del pastel que es un empleo digno".

DE ORIENTARLES A DARLES TRABAJO

Tres etapas definen el proceso: primero la orientación, "con brújulas que ayudan a cada persona a definir su recorrido laboral"; luego la formación, tanto en competencias técnicas como en habilidades básicas (trabajo en equipo, autoestima, comunicación); y por último, la intermediación con empresas o la incorporación en empresas de inserción promovidas por el campus.

El perfil de quienes acuden al servicio de empleo de Cáritas Madrid es en 67% son mujeres, la mayoría entre 30 y 50 años, y más del 70% cuenta con estudios medios o superiores. Sin embargo, muchas veces esas titulaciones no son reconocidas por el sistema o no bastan para superar las barreras de acceso. El 90% son personas de origen extranjero.

Más allá de las adversidades que muestran los datos, el 60% logra encontrar trabajo tras su paso por el itinerario de Cáritas. "Eso solo es posible gracias a las alianzas con empresas", han recordado desde la organización.

"Hay una transformación, pero no solo profesional. También personal. Ganan confianza, autoestima, sentido de propósito", ha asegurado Arias.