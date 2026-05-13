Canal 33 y Radio Intercontinental Madrid ofrecen el sábado un programa especial sobre Eurovisión, que cumple 70 años

Luis Felipe González, fundador del club Eurofan de Madrid,presentará el programa especial - CANAL 33

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 Televisión Madrid y Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 de la FM) pondrán en marcha este sábado día 16 un programa especial con motivo del 70 aniversario del Festival de Eurovisión, que se celebra en Viena, para contar en directo la evolución del certamen, las canciones, las votaciones, los resultados y el ambiente del mayor espectáculo musical anual del continente.

El espacio comenzará a las 20.00 horas, una hora antes del inicio de la final, y tendrá una duración aproximada de tres horas y media. El programa no emitirá la edición de este año, pero sí contará lo que pase, con un formato centrado en la información, el análisis, la historia musical del festival y el seguimiento en directo de lo que ocurra en Austria.

El programa estará presentado por Luis Felipe González, fundador del club Eurofan de Madrid, y contará en la mesa con varios expertos musicales y especialistas en este evento. Además, se prevén conexiones con tres corresponsales desde Viena, que trasladarán a los espectadores de Canal 33 y a los oyentes de Radio Intercontinental la última hora del certamen y el ambiente que se viva en el centro de Europa.

El especial incluirá crónicas, conexiones, análisis, seguimiento de las votaciones, descripción de las puntuaciones y videoclips de algunos de los temas participantes este 2026.

También se hablará y dará paso a grandes éxitos de Eurovisión y a canciones españolas e internacionales que forman parte de la memoria colectiva del festival, en un repaso por los 70 años de historia del certamen, con el objetivo de reivindicar su dimensión cultural.

Asimismo, está prevista la intervención de cantantes como Rebeca y Lucía Pérez, entre otras, así como de representantes de clubes de fans. El programa especial cuenta con el patrocinio de Muebles Adama y del Centro Comercial y de Ocio Palacio de Hielo de Madrid.

EDICIÓN SINGULAR SIN PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA

La edición de este año se celebra en el Wiener Stadthalle de Viena y llega marcada por la ausencia de España, después de que RTVE decidiera no participar en el certamen ante la presencia de Israel. Por primera vez en 65 años, no habrá representante español sobre el escenario ni televoto nacional propio. El voto español se integrará así en el bloque de espectadores de territorios que no compiten.

El programa especial de Canal 33 y Radio Intercontinental Madrid nace precisamente para acompañar a los seguidores españoles en una edición singular del festival, sin candidatura española pero con seguimiento desde España. "Es el programa que Madrid se merece. Madrid es tierra de libertad, y también de información", señalan sus organizadores.