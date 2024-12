MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Isabel II instalará un Simulador de Lluvias para poder anticipar y estudiar fenómenos atmosféricos como las inundaciones, ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, este viernes en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Integrado en el Centro de excelencia de tecnologías de depuración y reutilización en la EDAR de MECO, se convertirá una instalación única en Europa por su magnitud y características. Este simulador permite reproducir el hietograma completo de cualquier tipo de lluvia para estudiar su efecto sobre las diferentes técnicas de drenaje urbano sostenible, con una inversión completa de 1,3 millones de euros, ha indicado.

Novillo ha explicado que la seguridad hídrica es una prioridad para el Gobierno regional, ya que la población se incrementa en 115.000 habitantes al año y nos proyectamos hasta los 8 millones en los próximos 10 años.

"Garantizar el consumo de agua, su depuración y el despliegue de infraestructuras hídricas es el gran reto al que nos enfrentamos en nuestra región. Por ello, a través del Canal de Isabel II va a realizar la mayor inversión en obra pública hidráulica del siglo", ha indicado.

Así, con 3.200 millones en los próximos 5 años, el también presidente de esta empresa pública ha prometido que continuarán en la renovación de redes de abastecimiento, afrontar más renovaciones de saneamientos municipales, más agua regenerada, la digitalización de la red y las obras pendientes de las grandes depuradoras del Ayuntamiento de Madrid, "que no ha querido afrontar el Ministerio, así como a duplicar los tanques de tormentas que hasta ahora disponemos para protegernos de las inundaciones" y el anunciado Simulador de Lluvias.

LEY NACIONAL DE BOMBEROS

En esta línea, tras la DANA de Valencia, Novillo ha subrayado que estamos ante "un cambio de ciclo y debemos adaptarnos, las administraciones, pero también los ciudadanos, acostumbrados muchas veces a vivir en una burbuja de falsa seguridad".

"Es imprescindible que sean conscientes de los riesgos que les rodean, conozcan los mecanismos de prevención y alerta temprana y sepan reaccionar ante las principales emergencias en las que puedan verse envueltos", ha apuntado.

El consejero ha recordado que hace 15 meses Madrid recibió un aviso rojo por fuertes lluvias, nunca había sucedido y activamos el sistema ES-Alert unas horas antes de la hora que se anunciaba el fenómeno.

"Todos ustedes se acordarán y yo, creánme, me acuerdo de las horas que sufrimos los que tomamos esa decisión y la de suspender un partido de fútbol del Atlético de Madrid, las actividades públicas y sin caer una gota, hasta las 21 horas donde comenzó la descarga nunca vista de agua en todo el suroeste de Madrid que costó dos vidas en nuestra región y arrasó 46.000 hectáreas de carreteras, casas, granjas y derrumbó 4 puentes", ha manifestado.

En este punto, Novillo ha destacado que en esa emergencia en la Comunidad de Madrid,nadie se planteó que esa emergencia podría ser de competencia municipal, "y que ya si necesitaban ayuda los alcaldes nos la pidiesen". Se activó horas antes de iniciarse el aviso, el nivel 2, asumiendo la Comunidad la dirección del Plan.

"Mes y medio después, sigo sin explicarme cómo el gobierno de España no activó el nivel 3 el mismo martes por la noche, como establece meridianamente la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil cuando una emergencia afecta a varias comunidades autónomas o supera la capacidad de una administración regional. Esta omisión del deber de socorro y la falta de asunción de responsabilidad es inadmisible en un país europeo", ha reprochado.

Novillo ha recordado que este martes pudo visitar el ERCC (Centro de Coordinación de Respuestas de Emergencias de la Unión Europea), y tras haber sufrido y vivido los terribles fenómenos de distinta naturaleza que se han padecido en España en los últimos años, con catástrofes naturales como las DANAS, Volcán La Palma, incendios forestales, el Covid, etc., "se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar nuestros sistemas de alerta, emergencias y protección civil a todos los niveles".

"La Comunidad de Madrid con el ERICAM y el ejército con la UME son los dos únicos equipos certificados en el mecanismo europeo para participar en catástrofes internacionales, pero esto no basta y por todo ello, instamos a la administración central para que el gobierno mejore la coordinación entre administraciones de los equipos de emergencias, sacando adelante la nueva Ley de coordinación de servicios de bomberos de ámbito nacional y un sistema de módulos de emergencia nacionales, así como conseguir automatizar los mecanismos de mando y control, la recogida de datos para predecir y prevenir fenómenos, y la mejora en la emisión de avisos y alarmas", ha manifestado.

Por ello, Carlos Novillo ha propuesto hoy, en los Desayunos Madrid de Europa Press, la reactivación de la Ley nacional de coordinación de servicios de bomberos, la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias, y la adscripción de AEMET al Ministerio de Interior, entre otras medidas de carácter urgente.

"Cómo íbamos a recibir la ayuda de los servicios de emergencia europeos, como los franceses, si no activamos la coordinación nacional de la catástrofe, en su nivel 3 y no se podía ni organizar la enorme ayuda que desplegamos en nuestro propio país y solo la Comunidad envió más de 700 efectivos). Como en el Covid, por desgracia este Gobierno no analizará qué se pudo hacer mejor", ha apostillado.