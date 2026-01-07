El Canal de Isabel II logra cubrir más del 80% de su gasto energético con la producción eléctrica propia

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita la planta de tratamiento de lodos del Canal de Isabel II en Loeches. - EUROPA PRESS

LOECHES 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Isabel II aumentó a lo largo del pasado año un cuatro por ciento su producción eléctrica, superando los 387 gigavatios hora (GWh) con los que llega a generar en torno al 80% de la energía que consume, según ha explicado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

El consejero ha visitado la planta de tratamiento de lodos del Canal de Isabel II en Loeches, desde donde se ha hecho eco de este hito en el ente público, que va en la línea del objetivo de conseguir ser en 2030 la primera empresa pública a nivel europeo de su sector capaz de autoabastecerse.

Novillo ha destacado que esta planta se trata de una de las instalaciones que mas energía genera en la región, y ha subrayado que Canal de Isabel II, a pesar de ser un gran consumidor por el movimiento de fluidos que requiere el ciclo integral del agua, avanza "en el buen camino" para alcanzar el pleno autoabastecimiento.

El consejero ha explicado que este modelo se basa en un "mix energético" que permite el autoabastecimiento y ejemplifica una "economía circular perfecta", al aprovechar los residuos domésticos procedentes de las aguas residuales para producir fertilizantes de alta calidad y generar energía mediante biogás, cogeneración y motores específicos.

Novillo ha añadido que la elevada pluviometría registrada en el último año también ha permitido incrementar la producción de energía hidráulica, a lo que se suma el crecimiento del parque de plantas solares del Canal de Isabel II, dentro de su plan energético y solar.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad apuesta por la "neutralidad tecnológica", incorporando todas las fuentes posibles para ganar eficiencia, reducir consumo y avanzar en la transición energética, incluyendo energías verdes como la hidráulica, el biogás y otros procesos de valorización energética vinculados al tratamiento del agua y de los lodos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS

Inaugurada en 2010, esta instalación en Loeches resulta "indispensable" para el tratamiento avanzado de los lodos en las depuradoras de la región mediante secado térmico y compostaje. Cuenta con tres grandes motogeneradores que funcionan con gas natural y producren tanto energía eléctrica como térmica.

La plant tiene una capacidad nominal de tratamiento de 135.000 toneladas de lodo anuales, y en 2025 alcanzó casi 100GWH de electricidad de los 387 generados en total por el Canal de Isabel II, según ha destacado la Comunidad de Madrid.

Dispone, además, de dos instalaciones de secado térmico de lodos con cogeneración, nueve centrales hidroeléctricas, una veintena de depuradoras con motogeneradores y turbinas a biogás, más de 40 plantas fotovoltaicas y una docena de microturbinas hidroeléctricas en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.